Çalımbay: "Yurt dışına çıkışları yasakladık" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüsünün Türkiye'de görüldüğünü ve gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüsünün Türkiye'de görüldüğünü ve gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı da yasakladık" dedi.

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN MAÇLAR FİNAL"

İlk olarak 2-2'lik Galatasaray maçını değerlendiren Çalımbay, maça iyi başladıklarını ve 90 dakika boyunca güzel işler yaptıklarını söyledi. Galatasaray maçının hakkının beraberlik olduğunu kaydeden Çalımbay, "Kazansaydık iyi bir avantaj yakalayacaktık. Bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final olacak. Bütün takımların birbirleriyle maçları var. Bu maçları iyi şekilde bitirebilirsek iyi bir konuma geleceğiz" dedi.

"TAKIM FARK ETMEZ"

Antalyaspor maçının kolay geçmeyeceğini kaydeden Çalımbay, "Antalyaspor, ilk yarıdaki Antalyaspor değil. Onun da farkındayız. Takım fark etmez. Attık bizim bütün maçlarımız final maçı. Ligi iyi tamamlamak istiyorsak bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

"4-5 TANE SAKATIMIZ VAR"

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında sorulan soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Şu anda Ziya, Skuletic, Erdoğan, Hakan Arslan var. Durumları henüz belli değil. Herhalde Hakan'ın bir sorunu olmaz. Oynar diye umut ediyoruz. Fernando zaten cezalı. 4-5 tane sakatımız var."

"YURT DIŞINA ÇIKMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bir basın mensubunun "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsüne Türkiye'de de rastlanıldı. Buna karşı ne gibi önlemler aldınız?" sorunu üzerine Çalımbay, "Az önce takım olarak toplantı yaptık. İzinlerde yurt dışına çıkışı yasaklamıştık oyuncularımıza. Milli maç arasında da izin olacak. Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı yasakladık. Temizliğe dikkat edeceğiz" cevabını verdi.

ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Sivasspor tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Skuletic, Hakan Arslan katılmadı.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA