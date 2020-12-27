Çaldığı su sayacını 15 liraya satan hırsız yakalandı
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Çaldığı su sayacını 15 liraya satan hırsız yakalandı

27.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:20
Çaldığı su sayacını 15 liraya satan hırsız yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği apartmanın su sayacını rahat tavırlarıyla çalarak kayıplara karışan H.C.K., polis tarafından yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği apartmanın su sayacını rahat tavırlarıyla çalarak kayıplara karışan H.C.K., polis tarafından yakalandı. İfadesinde sayacı 15 liraya sattığını söyleyen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kaşan ilçesi İspat Cami Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmana giren hırsız, su sayacını güpegündüz çalmıştı. Bir süre uğraşarak yerinden söktüğü su sayacını çıkaran ve sonrasında da akan suyu bir bezle silip kaçan hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtmiş, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Olay üzerine soruşturma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızı bulmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Daha önce evden hırsızlık olayı ile ilgili firari şüpheli olarak aranması bulunan H.C.K., gece saat 01.00 sıralarında asayiş ve bekçi ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen H.C.K., ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek, çaldığı su sayacını da 15 TL karşılığında sattığını ifade etti.

Savcı talimatıyla gözaltına alınan H.C.K., bugün çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Çaldığı su sayacını 15 liraya satan hırsız yakalandı
Çaldığı su sayacını 15 liraya satan hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 17:22:59. #1.15#
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