Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: "Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor"
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Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: "Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor"

11.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:57

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: "Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor" İfadesinde 'taksi bulmadığım için aldım' diyen zanlı adliyeye sevk edildi Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalan ve bir süre gezindikten...

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: "Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor"

İfadesinde 'taksi bulmadığım için aldım' diyen zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalan ve bir süre gezindikten sonra Taksim'e bırakan şüpheli Ali Volkan Çamur adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde; "Etrafta taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum. Aldım ve geri bırakmaya fırsatım olmadı" dediği ileri sürüldü.

Maltepe'de park halindeki İETT otobüsü dün sabah saatlerinde çalan ve bir süre İstanbul turu attıktan sonra otobüsü Taksim'e bırakan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

35 suçtan kaydı çıktı

Yapılan incelmelerde "Kasten Yaralama", "Gasp", "Uyuşturucu Ticareti", "Otodan Hırsızlık" suçlarından toplam adet suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Ali Volkan Çamur'un ifadesinde taksi bulamadığı için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

"Taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum"

Daha önceden Özel Halk Otobüsünde şoförlük yaptığı ve bu sayede otobüsün kapısını kolay bir şekilde açtığı belirlenen zanlının ifadesinde "Gece saatlerinde telefonum çaldı ve acil bir şekilde Taksim'e gitmem gerekti. Etrafta taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum. Aracı aldım ve geri bırakmaya fırsatım olmadı" dediği öne sürüldü.

"Kullanım hırsızlığına giriyor, gezmek istesem başka bir şey çalardım"

Zanlı Ali Volkan Çamur, Asayiş Şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına, "Kapıyı kilitleyip bıraktım, belirli bir yerden belirli bir yere gittim ve işimi gördüm. Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım bu kullanım hırsızlığına giriyor" dedi.

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: 'Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor'
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: 'Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor'
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: 'Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor'
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gelen zanlıdan pişkin cevap: 'Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım, bu kullanım hırsızlığına giriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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