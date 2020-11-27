Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?
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Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?

27.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:38

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mafya bozuntusu, 5 paralık adam" açıklamasından sonra yeni bir mektup yayınladı. Çakıcı mektubunda, "Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için danışmanı aracılığıyla yeni bir mektup yayınladı.

"BİR SÜRÜ İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIN TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR"

Kılıçdaroğlu'nun "Mafya bozuntusu 5 paralık adam" ifadesinden sonra gelen mektupta, "Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun. Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var" sözleri yer aldı.

Çakıcı'nın mektubunda yer alan ifadeler şu şekilde:

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"FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu şahsım ile ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor! Evet konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. 'Mafya bozuntusu 5 paralık adam' ifadesini kullanmış.

Ona soruyorum; PKK'ya, silahlı terör örgütlerine, Batı'ya ve üst akla hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu; bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zaten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin. Neden sürekli olarak PKK, silahlı terör örgütlerini ve FETÖ'cüleri savunuyorsun?

"PROVOKATÖRLÜK YAPACAĞINA DEVLETİ YÖNETENLERİ RAHAT BIRAK"

Ülkeni niye batılı ülkelere ve ABD'ye şikayet ediyorsun? Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun. Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal? Bu zorlu süreçte provokatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.

"DENGESİZ KONUŞMALARLA SÜREKLİ DEVLETE ZARAR VERMEKTESİN"

Zaten kardeşin bile söylüyor "Akli sorunları var" diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni ıslah etsin."

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?
Haber Yorumları (27)
BEYAZ ADAM: Bunu ne AKP nin yaptırdığına, ne de Kılıçdaroğlu nun gerçekten tehdit edildiğine dair bir türlü kanaat getiremiyorum. Oyun içinde oyun var. Allah beni AKP li olmaktan korusun. Ancak şunu söylemek gerekirse, burada bizzat MHP eliyle AKP ye bir tuzak var. Önceden, projelerle, iktidarın yanlışları söylenerek ve doğrular gösterilerek siyaset yapılırdı. Şimdi tehdit ve saldırı yöntemleriyle mağduriyet oluşturarak kazanma taktiği ile siyaset yapılıyor. Ve bu durum ülkeye çok ciddi zararlar veriyor.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
RİZE''Lİ: Alaattin ÇAKICI abimize laf yok!İlk önce terörist''e terörist demesini bilecekler!Yok öyle ATATÜRK''çüyüm deyipte teröristleri savunmak!
Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
DAN: güzel abim kiminle atışsan beni öldürt diyorsun ne alaka anlam veremiyorum
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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