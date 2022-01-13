Çakallarla Dans 5, Çakallarla Dans 4 filminin devam filmi olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almıştır. Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe neresi? Çakallarla Dans 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 ne zaman çıktı? Ayrıntılar sizlerle...

ÇAKALLARLA DANS 5 NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ YIL?

Çakallarla Dans 5, Çakallarla Dans 4 filminin devam filmi olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almıştır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 7 Kasım 2018 tarihinde vizyona girmiştir.

ÇAKALLARLA DANS 5 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çakallarla Dans 5 bugün 13 Ocak Perşembe saat 22:00 'da ATV'de yayınlanacak.

ÇAKALLARLA DANS 5 KONUSU NE?

Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.

2010 yapımı Çakallarla Dans'ın beşinci devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Murat Şeker oturuyor. Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve Didem Balçın'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Hande Katipoğlu, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez gibi isimler yer alıyor.

ÇAKALLARLA DANS 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 5 İstanbul'da çekilmiştir. Film serisinde geçen Fikirtepe Mahallesi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer almaktadır.

ÇAKALLARLA DANS 5 OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ceyhun Yılmaz - Adem

Şebnem Dönmez - Müjgan

Naz Çağla Irmak - Leyla

Uraz Kaygılaroğlu - Sinan

Ali Barkın - Pıtırcık

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