 ''Çakallarla Dans 5''in İlk Kez Oyuncu Olarak Kamera Karşısına Geçti

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı "Çakallarla Dans 5" te komiser Murat rolüyle ilk kez oyunculuk performansını da gösterecek olan Murat Şeker'in sahnelerinde, haber spikeri Gülay Özdem ile internet fenomeni Halil İbrahim Göker birlikte oynadı.

İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Murat Şeker, "Çakallarla Dans gerek fenomen haline gelen karakterleriyle, gerekse her seride aramıza katılan yeni oyuncularıyla benim için çok farklı bir proje… Hep birlikte eğlenerek işimizi yaptığımız bu projenin içinde ilk kez oyuncu olarak yer almak, benim için bu maceranın başka bir parçası olmak açısından hem önemli, hem heyecan verici" dedi.

FİLMLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

"Çakallar Dans" serisinin fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile ''Çakallarla Dans 5'' 13 Temmuz da çekimlerine başladı...

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures'ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filmi serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor…

13 temmuz da İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlere başlayacak olan ve 9 Kasım 2018 tarihinde vizyona girmesi planlanan ''Çakallarla Dans 5'' sinema filminin senaristi ve yönetmeni Murat Şeker, ""2010 yılında başladığımız Çakallarla Dans macerasının 5. Filmini çekiyoruz. Ekibi bozulmadan ve sürekli üstüne koyarak devam ettiğimiz için Türk sineması tarihine geçtiğimizin bilincindeyiz. Nazar değmesin diyelim. Sevenlerimizi Çakallarla Dans serisinin en komik filmi bekliyor. Takdir izleyicimizindir" dedi

ÇAKALLAR DANS 5 FİLMİ KONUSU:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan'ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan'la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan'la kızı Leyla'yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço'nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.