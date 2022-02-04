Çağrı filmi nerede çekildi? Ne zaman çekilmiştir? Çağrı konusu, oyuncuları...

Çağrı filmi nerede çekildi, Çağrı ne zaman çekilmiştir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Film, tüm dünyada olay yaratmıştır. Öyle ki, ABD'de bir sinemada bazı şahıslar tarafından Muhammed'in filmde gösterildiği zannıyla seyirciler rehin alınmıştır. Daha sonra filme, Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi tarafından filmin onaylandığı ve Muhammed'in gösterilmediği bilgisi eklenince bu olay son bulmuştur. Çağrı konusu, oyuncuları...

ÇAĞRI FİLMİ KONUSU

7. yüzyılın ilk çeyreğinde Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde herkesi olumlu veya olumsuz etkileyen bir hadise gerçekleşir. Mekkeli paganların söylemiyle, 40 senelik ömrü boyunca okuma ve yazma bilmeden sessiz sakin hayatını sürdüren ve tüccarlık yapan Muhammed bin Abdullah, günün birinde dünyanın en güzel şiirleri ve söylemleriyle insanları uyarmaya ve tek olan Allah'a tabii olmaya çağırır. Kısa zamanda birçok dost edinen, fakat dostlardan daha çok düşman edinen Muhammed, kendisine inananlarla birlikte Medine'ye göç etmeye maruz bırakılır.

Medine'de büyük Müslüman orduları kurarak aralıklarla Mekkeli müşriklerle ve diğer Araplarla mücadeleye girerler. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı ile Mekkelilerin gücü kırılır. En nihayetinde, 630 yılında Muhammed, büyük bir Müslüman ordusunun başında Mekke'yi fetheder...

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

1976 yapımı film, İslam dininin, peygamberi olan Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir. Filmde Peygamber Muhammed'in yüzü hiç gösterilmemiş, sadece bazı olaylar onun gözüyle gösterilmiştir.

Ayrıca filmin Ar Risâlah adlı Arap versiyonu da, Çağrı filmiyle aynı anda çekilmiştir. Türkiye'de bu film patlama yapmıştır.

Film, 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmiştir.

ÇAĞRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.

OYUNCULARI

Anthony Quinn (Hamza bin Abdülmuttalib)

Irene Papas (Hind bint Utbe)

Michael Ansara (Ebu Süfyan)

Johnny Sekka (Bilal-i Habeşi)

Michael Forest (Halid bin Velid)

André Morell (Ebu Talib)

Robert Brown (Utbe bin Rebia)

Garrick Hagon (Ammar bin Yasir)

Rosalie Crutchley (Sümeyye)

Damien Thomas (Zeyd bin Harise)

Bruno Barnabe (Ümeyye bin Halef)

Martin Benson (Ebu Cehil)

Neville Jason (Cafer)

John Bennett (İbn-i Selül)

George Camiller (Velid bin Utbe)

Donald Burton (Amr)

Nicolas Amer (Süheyl bin Amr)

Earl Cameron (Habeşistan Kralı Necaşi)

Ronald Chenery (Mus'ab)

Michael Godfrey (Barra)

Habib Ageli (Ebu Huzeyfe)

John Humphry (Asir)

Hassan Jundi (Sasani hükümdarı Kisra)

Wolfe Morris (Ebu Leheb)

Abdullah Lamrani (İkrime)

Ronald Leigh-Hunt (Bizans İmparatoru Herakleios)

Elaine Ives-Cameron (Arva)

Salem Gedara (Vahşi bin Harb)

Leonard Trolley (İpek tüccarı)

Gerard Hely (Şair Sinan)

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