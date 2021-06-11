Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi kimdir? Çağlar Söyüncü'nün sevgilsi Zehra Yılmaz Instagram hesabı nedir?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak topluyor. Çağlar Söyüncü evli mi, eşi kim? gibi sorularının yanı sıra Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi kimdir? Çağlar Söyüncü'nün sevgilsi Zehra Yılmaz Instagram hesabı nedir? sorularının da yanıtları aratıldı. İşte, Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...