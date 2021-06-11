Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi kimdir? Çağlar Söyüncü'nün sevgilsi Zehra Yılmaz Instagram hesabı nedir?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak topluyor. Çağlar Söyüncü evli mi, eşi kim? gibi sorularının yanı sıra Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi kimdir? Çağlar Söyüncü'nün sevgilsi Zehra Yılmaz Instagram hesabı nedir? sorularının da yanıtları aratıldı. İşte, Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Çağlar Söyüncü'nün sevgilisi kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milli takım formasıyla göz dolduran Çağlar Söyüncü, özel hayatıyla da büyük merak topluyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla görmekteyiz. Çağlar Söyüncü (23 Mayıs 1996, Menemen, İzmir), stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SEVGİLİSİ KİMDİR?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Zehra Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.
ZEHRA YILMAZ KİMDİR?
Dizi oyuncusu olan Zehra Yılmaz, Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Bir takım dizilerde oynayan Zehra Yılmaz, Instagram hesabını zehraylmz kullanıcı adıyla kullanmaktadır.
İşte Zehra Yılmaz'ın o fotoğrafları: