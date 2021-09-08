Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
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Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel, iddialar hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Yakınlardaki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra girdiği eczanede alışveriş yapan ünlü manken Çağla Şıkel, Covid-19 nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlatıp "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu onların okumaya daha çok ihtiyacı var.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve emin olduğum için şu an onları okula gönderiyorum. Başka alternatif sunulmuyor zaten. Artık çocuklar da bireysel olarak sorumluluklarını alacak yaşa geldiler. Bizim okulumuzda aşı olmamış öğretmen yok" dedi.

"BU İŞTEN KURTULAMAYACAĞIZ"

Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Aşı olmayanlar Covid-19'un bitmesini beklemesinler! Yani Covid-19'un bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı! Bu salgın başka bir şekilde bitmeyecek. Toplumun tamamı aşı olmadıkça, farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız" şeklinde konuştu.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Çağla Şıkel'ın adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bu iddiaya yanıt veren Şıkel, "Aramızda aşk yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Şıkel'in terlikleri dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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