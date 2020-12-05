Çağatay Ulusoy, yeni projesiyle ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi
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Çağatay Ulusoy, yeni projesiyle ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

05.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:02
Çağatay Ulusoy, yeni projesiyle ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son dönemde 'İçerde', 'Hakan: Muhafız' dizilerinde rol almıştı. Çağatay Ulusoy, BluTV diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı Yeşilçam adlı dizi, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak.

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve adı çeşitli projelerde anılan Çağatay Ulusoy'dan bir müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Çağan Irmak imzalı Yeşilçam dizisinde başrol oynayacak.

"YENİDEN DOĞUŞ HİKAYESİ"

BluTV sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı, BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021'de sadece BluTV'de."

Çağatay Ulusoy, yeni projesiyle ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi
Çağatay Ulusoy, yeni projesiyle ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi
Çağatay Ulusoy, yeni projesiyle ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

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