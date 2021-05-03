Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı
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Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı

Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadan yürüttüğü gemilerle İstanbul'u fethederek Dünya tarihinde çağ değiştiren Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, son seferine çıkmaya hazırlanırken vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı'nda vefatının sene-i devriyesinde dualar ile anıldı.

Karadan yürüttüğü gemilerle İstanbul'u fethederek Dünya tarihinde çağ değiştiren Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, son seferine çıkmaya hazırlanırken vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı'nda vefatının sene-i devriyesinde dualar ile anıldı.

İstanbul'un fethi ile bir çağ açıp, bir çağ kapayan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet vefatının 540. yıl dönümünde vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı'nda dualar ile anıldı. Düzenlenen anma programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve sınırlı sayıdaki davetliler katıldı. Tarihi Hünkar Çayırı'nda kılınan öğle namazı sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

"Rabbim bu millete nice Fatih'ler nice fetihler nasip etsin"

Programda söz alarak Fatih Sultan Mehmet'in Türk milleti için önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı, Hünkar Çayırındayız. Ölümünün 540. yılında kendisini anmış olacağız. Biz kendisine ne tür hediyeler verirsek verelim onun için en güzel hediyenin Kuran tilaveti ve duaların olacağını biliyoruz. İnşallah Rabbim katında kabul eder. Rabbim bu millete nice Fatih'ler nice fetihler nasip etsin. Fatih bir çağı açıp, bir çağı kapadığı, aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. İnşallah kıyamete kadar da bu millet ve bu devlet devlet-i ebed müddet şiarıyla yaşayacaktır diyoruz. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz" dedi. - KOCAELİ

Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı
Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı
Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı
Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı
Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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