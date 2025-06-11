Son günlerde medyada ve kamuoyunda dikkat çeken gelişmelerden biri de Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülen Mahiroğlu'nun durumu, sosyal medyada gündem yarattı. "Cafer Mahiroğlu tutuklandı mı?" ve "Yakalama kararı neden çıkarıldı?" soruları merak konusu oldu. Peki, Cafer Mahiroğlu tutuklandı mı? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı? İşte, detaylar…

HALK TV SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Yurtdışında bulunduğu belirlenen Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri ve yürütülen incelemeler doğrultusunda açıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilğili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir."

Cafer Mahiroğlu tutuklandı mı

CAFER MAHİROĞLU TUTUKLANDI MI?

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan resmi açıklamalara göre, Mahiroğlu'nun şu anda yurtdışında olduğu tespit edildi. Bu nedenle henüz tutuklanmadı.

Mahiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 35 yıldır yurtdışında yaşadığını ve Halk TV'yi satın aldığı günden itibaren çeşitli iftira kampanyalarıyla karşılaştığını belirtti. Yakalama kararına karşı hukuki sürecin takip edileceği ifade edildi.

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