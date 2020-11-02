Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi

İzmir depreminin ardından Miami'de Cadılar Bayramı'nı kutlayarak pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından cevap verdi.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak şimdilerde Miami'de olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katılıp o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede binlerce tepkinin yağdığı Subaşı, bir açıklama yaparak "Ben depremde yara alan insanların acısına ortak olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

"ENERJİMİZİ FAYDALI ŞEYLERE ÇEVİRELİM"

Can kaybının arttığı İzmir'de hala enkaz çalışmaları sürürken tepkiler üzerine Subaşı gece yarısı bir açıklama yaptı. Şeyma Subaşı kendisine tepki gösterenlere şu sözlerle cevap verdi: "En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum."

"YARDIMLARI BAĞIRARAK DEĞİL SESSİZCE YAPIYORUM"

"Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Partiye katılan Şeyma Subaşı için "Bir tarafta her şeyi yapıp enkaz altından can çıkara gönüllü abimiz bir tarafta da partiye katılan Şeyma", "Senden utanıyorum" ve "Enkaz altında o kadar insan varken sen nasıl mutlu olabiliyorsun" gibi yorumlar yapılmıştı.