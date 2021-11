C Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri! C ile başlayan isim şehir oyunu için isimler...

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için C ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden C ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 3. harfi C ile başlayan isimler, C ile başlayan şehirler, C ile başlayan hayvanlar, C ile başlayan bitkiler, C ile başlayan eşyalar, C ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

C HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER NELERDİR?

- Can

- Cem

- Cemil

- Cihan

- Ceren

- Ceyda

- Celal

- Celalettin

- Cemalettin

- Cahit

- Cafer

- Cansu

- Canan

C HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ NELERDİR?

Türkiye'de C ile başlayan şehir yoktur.

Yabancı şehirler şöyle:

- Cambridge

- Caldwell

- Cannes

C HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

- Ceylan

- Cennet kuşu

- Civciv

- Cırcır böceği

C HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ NELERDİR?

- Ceviz

- Ciğer otu

- Cennet hurması

- Cennet elması

- Cam güzeli

C HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ NELERDİR?

- Cep telefonu

- Cüzdan

- Cetvel

- Cam

- Cübbe

- Cezve

C HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ NELERDİR?

- Cansu Dere

- Cengiz Coşkun

- Cansel Aydos

- Canan Hoşgör

- Caner Cindoruk

- Can Nergis

- Cihan Ünal

- Cihangir Şimşek

- Cansu Can

- Cem Yılmaz

- Cem Kılıç

- Cengiz Bozkurt

- Can Yaman

C İLE BAŞLAYAN MEYVELER

- Cennet Hurması

- Cennet Elması

C İLE ÜLKELER

- Cezayir

- Cibuti

NOT = C ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kisi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

OKULDA İSİM-ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyun dörderli gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf belirler. Öğrenciler bu harfle başlayan tabloda belirtilen isimleri bulurlar. Öğretmen 3 dk süre tanır. Her soru 10 puandır. Aynı cevaplar 5 puan. Cevap verilemezse 0 puan alınır. Sonunda puan toplanır. Toplam puan kısmına yazılır. Öğretmen tekrar harf belirler. Oyun bu şekilde sürer gider. Her grubun birincileri belirlenir, ödüllendirilir. Oyun konunun pekişmesine, daha çok akılda kalmasına vesile olur. Yarış havasında olduğu için öğrencilerin birbirlerini denetlemesine imkan sağlar.

