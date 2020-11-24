Büyüksimitci: "YHT ve Lojistik Merkezinin bu dönemde mutlak suretle yatırımına başlanmalı"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden yapıldı.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve Vergi Dairesi Başkan Vekili Şahin Demirci'nin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ekonomide kısmi toparlanma yaşansa da son günlerde artan vakalar neticesinde tüm sektörlerde arz ve talep yönündeki belirsizliklerin artarak devam ettiğini belirterek, kapanan yurt dışı pazarlarının 2021'in ilk çeyreğinde tüm sektörleri olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Türkiye'nin üretim üssü ve tedarik merkezi olma yönünde avantajlı konumda olduğunu ifade eden Özkaya, dikkatli olunması durumunda bu avantajların olumlu yansımalarını göreceklerini belirtti.

İşten çıkarılma yasağının bazı çalışanlar tarafından art niyetli olarak kullanıldığını belirten Özkaya, "Firmalarda verimsiz yada çalışma azmi olmayan çalışanlar firmalar üzerinde atıl istihdama ve maliyetlere sebep olmaktadır. Bu durum özel sektörümüzün dinamizmini olumsuz etkilemektedir. Bu konuda bir takım esnetmeler olması gerektiğini düşünmekteyim. Ayrıca, firmalara açılan iş davalarında AB uyum kıstaslarına özen göstermeliyiz. Uzun süren bu davalar zaman zaman yatırım şevkimizi kırabilmektedir. Üretmenin ve sanayileşmenin uluslararası bir güç olduğunu unutmadan yatırımcılarımızın önü açılmalıdır" diye konuştu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, sağlık durumu ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Geçen hafta yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Testim pozitif çıktı ama herhangi bir semptomum yok. Sağlıklı bir şekilde işlerimizi evden yürütmeye çalışıyoruz. Hayatımızın her alanını olumsuz etkileyen bu virüsle ilgili gerek çalışanlarımızı gerekse yakınlarımızı bir miktar daha uyarmakta fayda var. Çünkü hiçbir semptom göstermeyen ve test yaptırma ihtiyacı hissetmeyen bir çok kişi aramızda geziyor olabilir. Bunu düşünerek mutlak suretle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Büyüksimitci, hafta sonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımları ile temeli atılan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Anafartalar - Şehir Hastanesi - YHT Garı Raylı Sistem hattının şehrimize hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksek Hızlı Tren ve Lojistik Merkezi ile ilgili beklentilerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Sayın Bakanımız konuşmasında ulaşım ağlarının önemine değinmesine rağmen bu konularda net ifadeler kullanmadı. Yılda 2,5 milyar dolar ihracat yapan, Gayri safi yurt içi hasılaya ciddi katkı veren, 1 milyon 400 bin nüfusu ile Anadolu'da başarı hikayelerine imza atan Kayserimizi daha da ileriye götürmek için Yüksek Hızlı Tiren ve lojistik merkezinin bu dönemde mutlak suretle yatırımına bir an önce başlanmalıdır" diye konuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığına değinen Büyüksimitci şunları söyledi; "İkinci dalga, sert bir şekilde tüm dünyaya yayılırken, başta Avrupa olmak üzere, ülkeler de yeniden geniş tedbirlerle karantina ve kapanma uygulamalarına başladı. Ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir dizi tedbirler açıklandı. Covid - 19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra özellikle üretim ve imalat tesislerinin kapsam dışında bırakılmasını üretimin devamı adına çok önemli buluyoruz. Zira ülkemizin hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmasının ancak üretimle mümkün olacağına inanıyoruz. Pandemi ile bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. Bizler sanayiciler olarak pandemi kurallarına tam riayet ederek, üretmeye, istihdama ve ihracata devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son grup toplantısından başlayarak yaptığı açıklamaları çok değerli bulduklarının ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı açıklamalarını önemsiyoruz. Bu yönde atılacak tüm adımlarda devletimizin ve ekonomi yönetiminin yanında olacağız. İnşallah yeni kadro ve yeni stratejilerle Türkiye, tempolu bir büyüme sürecini yeniden yakalayacaktır. Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında güven ve istikrar çok önemli. Sanayici ve işadamlarımız önünü görebilirse istikrarlı bir büyüme ortamını kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Bizde bu konuda iş dünyası olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya hazırız" diye konuştu.

Merkez Bankasının faiz artırım kararına piyasaların olumlu tepki verdiğini kaydeden Başkan Büyüksimitci, atılan bu adımın yeni bir döneme girildiğinin göstergesi olduğunu belirterek, kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inandıklarını söyledi. İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TÜİK verilerine eylül ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 17 oranında artarak yaklaşık 243 milyon dolar olduğunu, bu artışın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 civarında olduğunu açıkladı. Büyüksimitci, ilk dokuz aylık iller arası genel ihracat sıralamasında Kayseri'nin 10. sırada, mobilya, elektrikli ev aletleri sektör ihracatlarında ise 2. sırada olduğunu açıklayarak, 10'uncu ay itibari ile ihracatta Kayseri olarak geçen yılı yakalayarak geçmiş olacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve Vergi Dairesi Başkan Vekili Şahin Demirci, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında yürürlüğe giren Kanun hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı