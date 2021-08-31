Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Büyükşen çifti cinayetinde çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında katil zanlısı olduğu şüphesiyle tutuklanan Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek'in cinayet tarihinde Çankırı'da çobanlık yaptığı ortaya çıktı.

Müge Anlı, 31 Ağustos tarihli bugünkü programında, yaptığı yayınlar sonrası 10 dedektiften oluşan özel ekibin kurulduğu ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili yeni gelişmeleri ve ayrıntıları ele aldı.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen ile cinayeti azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in avukatı Yusuf Karataşlı ise programa konuk oldu. Konuklar arasında ayrıca "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Afgan çoban Abdülhamid Uzbek'in eski patronunun yakınları da yer aldı.

CİNAYET TARİHİNDE ÇANKIRI'DAYDI

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin 13 Temmuz'da düğmeye basarak başlattığı operasyonlarda "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Abdülhamid Uzbek'in, cinayet tarihinde Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elden köyünde çobanlık yaptığını açıkladı. Türkiye'ye 2015 yılında kaçak yollarla giriş yapan Abdülhamid Uzbek'in, 4 Temmuz 2018 tarihinde Veli Yıldırım adlı şahsın yanında çalışmaya başladığını, 5 Mart 2020 tarihine kadar da orada olduğunu ortaya çıkardı.

"BU CİNAYETİ ASLA İŞLEYEMEZ"

Müge Anlı, kiralık katil olduğu iddia edilen Abdülhamid Uzbek'in o dönem çalıştığı kişiye ve ailesine de ulaştı. Canlı yayına katılan Veli Yıldırım'ın yeğeni ve damadı, Afgan çobanın 20 aylık süreç içerisinde yanlarında olduğunu ve bunun yanı sıra Uzbek'in çok efendi, sakin ve kendi halinde biri olduğunu bu cinayeti de asla işleyemeyeceğini ifade etti.

"ORTADA BAŞKA BİR NEDEN VAR"

Büyükşen cinayetini azmettirmekle suçlanan Abdullah Başdemir'in avukatı Yusuf Karataşlı da müvekkilinin ifadesini hatırlatarak Abdülhamid Uzbek'in cinayetten 3 ay önce Konya'dan ayrıldığını söyledi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ortaya çıkardığı bu bilgi sonrası Büyükşen cinayetinde büyük soru işaretleri ve şüphelerin olduğunu kaydederek, "Kimse kimse için böyle kiralık katil tutup öldürtmez. Ortada başka bir neden var" dedi.

Kaynak: Diğer