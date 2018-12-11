Büyükşehirden özel halk otobüslerine müjde

Ücretsiz geçiş yapanların bilet ücretinin yüzde 50'sini Samsun Büyükşehir Belediyesi karşılayacak

SAMSUN - Samsun'da özel özel halk otobüslerinden 'ücretsiz geçiş' yapan yolcularının bilet ücretlerinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması maddesi komisyondan geçerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Toplantıya Samsun'da görev yapan özel halk otobüsleri sahipleri ve şoförleri de yoğun bir katılım gösterdi. Zaman zaman ortamın gerildiği komisyon toplantısında toplam 39 madde görüşülerek meclise havale edildi.

"Bu destekten sonra sizlerden daha iyi hizmet bekliyoruz"

Özel halk otobüslerinin bundan sonra daha iyi hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Turan Çakır, "Büyükşehir Belediyesi destek anlamında taşın altına elini koyarken hem belediye başkanımız hem de meclis üyelerimiz sizin hakkınızı alacakları kararla teyit etmiş oluyorlar. Sizlerin de herkese hizmet eden bir meslek grubu olarak, ekmeğinizi de bu hizmetten kazanıyorsunuz. Bu destek kararını aldıktan sonra, bugünden itibaren daha önceki günlerden daha çok hizmet üretmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bence ekonomik nedenlerden dolayı araçlarınıza yatırım yapamıyorsunuz. Mecliste alacağımız kararla birlikte bir nebze ekonominize katkıda bulunacağını düşünüyorum. Araç standartlarınızın yükseltilmesi gerekiyor. Vatandaşların dolmuşlara ya da kendi özel araçlarına değil de sizin araçlarınıza binmesini sağlamanız lazım. Yani vatandaşların özel halk arabalarına binmeme nedenlerini ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yolcu sayısını vereceğiniz hizmet kalitesiyle yükseltmeniz gerekiyor. Bu kaliteyi yükseltmezseniz vatandaşlar başka ulaşım araçlarını ya da kendi ulaşım araçlarını kullanmayı tercih eder" dedi.

"Ekonomimiz düzeldikten sonra araçlarımıza yatırım yapacağız"

Şu anki ekonomik durumla araçlarına ekstra bir yatırım yapamadıklarını ifade eden özel halk otobüsü sahipleri ise "Şu anki kazancımız çalıştırdığımı 2 şoförün maliyetini karşılamıyor. Yakıtımızdan sonra sizin verdiğiniz destekle beraber araç yenileme durumuna girdiği zaman en kötü otobüs 300 bin TL civarında seyrediyor. Banka kredisiyle birlikte bu fiyat 500 bin TL'ye kadar çıkabilir. Bizim otobüs yenilememiz için sizden alacağımız bu destek önemli. Tabi ki kazandığımız zaman, ekonomimizi belli bir duruma getirdiğimiz zaman araçlarımızı yenileyip üstüne koyacağız. Hizmetimizi de daha güzel bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Ekonomimizin düzelmesi ve araçlarımıza yatırım yapabilmemiz için bu desteğin uzun yıllara yayılması gerekiyor" diye konuştular.

Komisyonda sözlü tartışma

Gündem maddesi konuşulduğu sırada Başkanvekili Turan Çakır, otobüs şoförlerine yönelik olarak, "Tüm meclis üyeleri ve kamuoyu olarak bu karar alındıktan sonra sizlerden daha iyi hizmet bekliyoruz. Bundan sonra hem hizmet noktasında hem de araç yatırımı konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerden sonra konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz, Turan Çakır'a, "Ben söylediklerinize katılmıyorum. Siz kendi grubunuz veya kendi adınıza konuşun" diye tepki gösterdi. Karşılıklı konuşmanın ardından Çakır ve Akyüz arasında sözlü tartışma yaşandı.

Birkaç dakika devam eden sözlü tartışma, diğer meclis üyelerinin konu hakkında söz almasıyla son buldu.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından oylanan komisyon maddesi, komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Gündem maddesi Cuma günü yapılacak mecliste karara bağlanırsa, Samsun'da görev yapan özel halk otobüsleri ücretsiz geçiş yapan vatandaşların bilet ücretinin yüzde 50'sini Samsun Büyükşehir Belediyesinden temin edebilecek.