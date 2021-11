Büyükşehir Kent Şairleri Topluluğu 8 yaşında

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun 8'nci yıldönümü pastasını kesen Başkan Zolan, "Bizim özümüzü bilmemiz, köklerimizden kopmamamız gerek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerleri kültürle, sanatla, şiirlerle anlatmayı yol yapmak gibi asli görevimiz olarak gördük" dedi. 15. 11. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu yeni dönem açılışı ve 8'nci yıldönümü dolayısıyla bir program düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele Kültür Evi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu, Şairler Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun 8'nci yıldönümü pastasını kesen Başkan Zolan, Denizli'nin kültür ve sanatına katkı koyan tüm gönül dostlarına teşekkür etti. Başkan Zolan, "Şehrimizde fiziksel yatırımlar mutlaka olmalı ama onlar tek başına yeterli değil. Bizim özümüzü bilmemiz, köklerimizden kopmamamız gerek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerleri kültürle, sanatla, şiirlerle anlatmayı yol yapmak gibi asli görevimiz olarak gördük" dedi. "Bu millet, zengin güçlü bir kökten geliyor" Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun bugüne kadarki yürüyüşünü imrenerek izlediğini ve her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Ben burada bulunan yada burada bulunmayıp da katkı sağlayan tüm şairlerimize, yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız yetişiyor, altyapı sağlam. Bu millet, zengin güçlü bir kökten geliyor. O zenginlik budansa da, zaman zaman soğuk vursa da filiz verecektir, kurumayacaktır inşallah. Her zaman el ele gayret edeceğiz. Şiirlerle güzelliklerle inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşiir Belediyesi olarak şiirimize, kültürümüze, edebiyatımıza şairlerimizle birlikte sahip çıkacağız. " 8 yıldır güzel işlere imza attık Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu ise, 8 yıldır güzel işlere imza attıklarını belirterek, "Bu hareket Denizli'den Türkiye'nin sınırlarını zorlayan bir hareket. Burada herkesin küçükten büyüğe emeği vardı. 8 yılda burada çok güzel bir kadro oluştu. Birçok güzel işler yaptık, birçok anma geceleri düzenledik ve Yaren Şairler Şöleni ile bunu taçlandırdık. Bunların hepsinin olmasında çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın emekleri, bizlere sonsuz güveni ve her zaman yanımızda olması çok önemliydi" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Kabukçu'ya çiçek ve plaket takdim etti. . Benzer Başlıklar

Büyükşehir'den Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor

Kent Konseyi'nden "Aile İçi İletişim" programı

Büyükşehir'den 10 Kasım Konseri

Özlemle…

Büyükşehir'den Atatürk'ü anma programı

Vali Atik ve Başkan Zolan'dan konservatuara ziyaret

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet