BÜYÜKŞEHİR'İN ULAŞIM ATAĞI SÜRÜYOR

ETİMESGUT'TA YENİ BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE AÇILDIBaşkent'te ulaşım ağını genişleten ve can güvenliğini önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım atağını sürdürüyor.

ETİMESGUT'TA YENİ BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Başkent'te ulaşım ağını genişleten ve can güvenliğini önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım atağını sürdürüyor. Yıllardır trafik sorunu yaşanan noktalarda çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi son olarak Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu çözecek bağlantı yolları için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı'na yapılan bağlantı yollarının tamamlanarak trafiğe açıldığını belirterek, "İstasyon Caddesi alternatif bulvarımız da bittiğinde Etimesgut ve Sincanlı 1, 5 milyon hemşehrimiz konforlu ulaşıma kavuşacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Trafik sorunu yıllardır çözülmeyen bölgelerde ulaşım atağına geçen Büyükşehir Belediyesi son olarak Etimesgut ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif ulaşım projelerini hayata geçiriyor. Başta İstasyon Caddesi olmak üzere Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantı yolu çalışmalarına devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı şimdi de Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı arasında yaptığı bağlantı yollarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla bağlantı yollarının trafiğe açıldığını belirterek, "İstasyon Caddesi alternatif bulvarımız da bittiğinde Etimesgut ve Sincanlı 1, 5 milyon hemşehrimiz konforlu ulaşıma kavuşacak" dedi.

BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE AÇILDI: ETİMESGUT'UN TRAFİK ÇİLESİNE SON

Etimesgut ilçesinde toplam 7 kilometrelik yeni yol bağlantılarını tamamlamak için yoğun mesai harcayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu trafiğe açtı.

Vatandaşların can güvenliğini ve kesintisiz trafik akışını sağlamak amacıyla Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na kadar 4 kilometrelik yeni bağlantı yolu 3 gidiş-3 geliş olarak hizmet verecek.

Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak projelerden birini daha hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ayrıca Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı'na kadar 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşan 3 kilometrelik yeni bağlantı yolunu da trafiğe açtı.

BÖLGEDE TRAFİK AKIŞI KÖPRÜ VE KAVŞAKLARLA DESTEKLENİYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı yeni bağlantı yollarında trafik akışını kesintisiz sağlamak amacıyla bir adet 3 gidiş-3 geliş olacak şekilde bir köprü ile yonca şeklinde bir kavşağın yapımını da tamamladı.

Etimesgut bölgesine ulaşım için yeni bir alternatif olarak düşünülen bağlantı yolları aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesi ile Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı Kışlasına da çevre yolu olarak hizmet verecek. Trafiğe açılan yeni bağlantı yolu ve yakında tamamlanması planlanan İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi ile birlikte Sincan ve Etimesgut bölgesinde yaşayan yaklaşık 1, 5 milyon vatandaşın trafik sorununun büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.

"MANSUR YAVAŞ NOKTA ATIŞI İŞLER YAPIYOR, ŞEHRİN CAN DAMARLARINA DOKUNUYOR"

Yolu kullanmaya başlayan sürücüler kadar bölge esnafı da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Cemil Özdemir: "Çok memnun kaldım. Çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesinin her hizmetini çok beğeniyoruz. Olması gereken bir yoldu. Allah razı olsun. "

Ergin Kılıç: "On numara bir yol oldu. Etimesgut trafiğinden kurtulduk. Hemen kestirmeden buradan geçiyoruz. "

-Ayhan Garip: "Burada esnafım. Dükkan sahibiyim. Bu yolun açılmasından gayet memnun kaldık. Trafiğin yoğunluğunu hafifletti. Kazalardan kaynaklı sıkıntı da bitmiş oldu. "

-Serdar Var: "Esnafım. Etimesgut içerisindeki trafik yüzde 80 azalacak. Hastane önündeki girişi kullanarak Bağlıca yolunu bile kullanmadan direkt gelebiliyoruz. Şehir merkezi içerisindeki trafiği hafifletmiş oluyor. Çok faydalı bir yol oldu. "

-Gülşah Yalçın: "Buranın açılacağını biliyordum. Şimdi de denemek istedim. İşe giderken artık bu yolu kullanacağım. Çok işime yaradı. İstanbul Yolu'nu çok trafik var diye kullanamıyordum, sokak aralarından da dur kalk yapmaktan sıkılmıştım. Burası yolumu yarı yarıya kısalttı. İyi ki yapıldı. "

-Cengiz Abay: "Yol çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Bizi hem trafikten kurtardı hem de yolumuzu kısalttı. "

-Mahmut Şahin: "Buradan hiç şehir içindeki trafiğe girmeden direkt gidebiliyoruz. "

-Bilal Özden: "Mansur başkanımızı çok seviyor ve çok başarılı buluyoruz. Bu yol da çok güzel oldu. Trafiği rahatlatacak. Ölümlü kazalar oluyordu. Mansur başkanım diğer kavşağı açtı, oradaki sorunu da çözdü. İstasyon Caddesi'ndeki sorunu da çözüyor. "

-Kasım Bozkurt: "Başkanın yaptığı icraatlarla gurur duyuyoruz. Nokta atışı işler yapıyor. Şehrin can damarlarına dokunuyor. "

-Emin Bulguroğlu: "Gelirken gördüm ve hemen bu yolu kullandım. İstasyon Mahallesi'ne daha kısa yoldan ulaşmamı sağladı. Şehir içerisinde trafiğe hiç girmedim. Yolu çok beğendim. "

-Sadık Saray: "Evime gelirken hiç trafiğe takılmadan geldim. Daha kısa bir yolculuk oldu. Burada trafik kazaları, trafik yoğunluğu oluyordu. Etimesgut trafiğine girmek zorunda kalıyorduk ama şimdi hiçbiri ile uğraşmıyoruz. Çok teşekkür ederiz. "

-İsa Arıkan: "Evim İstasyon Caddesi'nde. Benim için çok iyi oldu. Bağlıca Bulvarı'ndan dolanmak bizi zorluyordu, yolum 8 kilometre oluyordu. Bu yol sayesinde yolum 3 kilometreye düştü. Bağlıca Bulvarı'nı ayrıca ehliyet eğitimi için de kullanıyorlar. Hem onlara hem bizlere zorluk oluyordu. Bu yol çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. "

-Harun Ergün: "Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önceden yolum yarım saat sürüyordu şimdi ise beş dakika. "

-Emine Yıldırım: "Yolu merak ettim, denemek için geldim. Gayet güzel olmuş. Yol mesafesi çok kısalmış. "

-Ramazan Sert: "Yarım saatte geldiğim yolu 2 dakikada geldim. İnanılmaz güzel bir yol olmuş. Teşekkür ederiz. "

Kaynak: Habermetre