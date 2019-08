Büyükşehir ile STB işbirliği protokolü imzalandı

Sakarya Büyükşehir ile Sakarya Ticaret Borsası genel tarım projelerini ortak yürütülmesi için protokol gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'mızı daha ileri noktaya taşımak için sektörel bazda kurumlarla işbirliğini çok önemsiyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret Borsası arasında şehrin kalkınması, ortak faydalar ve projeler üretilmesi konusunda işbirliği protokolü gerçekleştirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin katıldı. Sakarya'da tarımsal faaliyetleri bir adım daha ileri taşımak istediklerini belirten Başkan Yüce, işbirliği anlaşmasının şehrimize hayırlı olmasını diledi.

Sakarya'da tarımın daha ileri bir seviyeye gelmesi için Sakarya Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzalayan Ekrem Yüce, "Bir dizi projeleri, bir dizi çalışmaları kurumlarla istişare etmekteyiz. Sağlık sektörü olarak, sanayi sektörü olarak, turizm sektörü olarak ve tarım sektörü olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sakarya'mızın borsa başkanı belediyemizin iş birliği ile onların kararlarıyla büyükşehrimizin iş birliği ile ve üst yönetimin kararlarıyla bir dostluk, kardeşlik ve iş birliği kararlılık toplantısını ve protokolünü imzalamak üzere buraya geldik. Buda bizim için tarihi bir gündür. Tarım sektörü hem ülkemiz için hem dünya için özellikle Sakarya için olamazsa olmaz sektörlerin içinde en önemli yerini alan bir sektördür. Çünkü Sakarya'mızda tarımsal alanda Türkiye'de çok önde giden bir konumdayız. Hep bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde Sakarya büyük adımlarla ilerlemektedir. Bununda lokomotifini borsamız üstlenmiştir. Bizler borsamızda büyükşehrin can cana kan kana etle kemik gibi birlikte olarak bütün faaliyetlerimizi iş birliği içinde götürme kararını alarak protokolü imzalamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Serbest piyasaların önemli kurumlarından biri olan Ticaret Borsaları alıcı ve satıcıyı bir araya getirmeyi, fiyatların rekabet ortamında oluşmasını sağlayan en önemli kurumlardandır. Sakarya Ticaret borsası, Türkiye'nin ilk kurulan on borsasından biridir. Paydaşları ile birlikte değer oluşturarak şehrimiz için etkili çözümler üretmek istemektedir. Sakarya'nın ihtiyacı olan her geçen gün değeri artan, her geçen gün değeri yükselen Lisanlı Depoculuk çalışmaları Sakarya'da gerçekleştirilecektir. Lisanslı Depoculuk faaliyeti; ihracata konu olan ve uzun süreli muhafazaya ihtiyaç duyulan tarımsal ürünlerin uygun şartlarda depolanmasını sağlar. Bu konularda hizmet vererek depolanmaya uygun nitelikli hububat, mısır ve benzeri ürünleri, standardize edebilen ham mamulleri, standartla ve mamul özelliklerine göre koruma altına alarak depolamaktır. Bu depo inşallah Ticaret Borsamız ve büyük şehir ile iş birliği halinde gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Uluslararası eğitim ve araştırmalar için koordinasyon sağlanacak"

Tarım sektörü ve gıda sanayisi için gerçek bir zenginlik olan yerli ve milli tarımsal kaynakların kullanılacağını dile getiren Başkan Yüce, "Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi kurulması ile tarım sektörü ve gıda sanayisi için gerçek bir zenginlik olan yerli ve milli tarımsal kaynakların kullanılması sağlanacaktır. Merkez bünyesinde AR-GE çalışmaları yürütülecek, iyi tarım uygulamaları yapılacak, çiftçi eğitimleri yapılacak, alternatif ürünler ve üretim teknikleri araştırılacaktır. Ayrıca uluslararası eğitim ve araştırmalar için koordinasyon sağlanacaktır. Şehrimiz bitkisel üretimde adeta ülkemizde ayrıcalıklı olan bir hazineye sahiptir. Bununla ilgili bir yandan tıbbi bir yandan spesifik ürünlerin üretilmesi ve bununla ilgili gen kaynaklarının oluşturulması gen bankasının kurulması yerli tohuma dönüşümün sağlanması bununla ilgili üreticilerimizin eğitilmesi ve AR-GE çalışmalarımızı üreticimizle paylaşmak için kurduğumuz bir birimdir. Bunun adına da Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi diyoruz. Reaksiyon alanlarının yanı sıra laboratuar, mevzuat salonu, depo alanı ve yükleme yerleri yapılacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret Borsası arasında şehrimizin kalkınması ve ortak faydalar üretilmesi konusunda iş birliği yapılması, ortak projeler üretilmesi konusunda prensipte anlaşma sağlanmıştır. Bu iş birliğinin Sakarya'mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yüce'nin projeleri ile borsa projelerinin örtüştüğünü ve sadece isimlerinin farklı olduğunu söyleyen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, "Başkanımızın tarımla ilgili projelerini henüz belediye başkanı olmamışken borsamızda konuştuk değerlendirdik. Aslında projelerimizin bazıları biraz örtüşüyor sadece isimleri farklı. Ben başkanıma burada çok teşekkür ediyorum. Tarıma önem verdiğini söylediklerinde belli ediyor. Biz göreve geldiğimiz günden buyana tarımı hep ön planda tuttuk. Tarım olmazsa bugün burada biz olmazdık insanın önce karnının doyması lazım. Ben şunu söylemek istiyorum; tarımı teknolojiyle birleştireceğiz bunun yanında artık çok farklı söylemler yapmalıyız. Toplantılara gittiğimizde konuşmacılarımız Türkiye'yi gelişmekte olan ülke statüsüne koyuyorlar biz artık gelişmiş ülke olmak istiyoruz. Hem tarımda hem başka yerlerde Dünya devletleri arasında Türkiye'nin adı geçtiğinde gelişmiş ülke olarak konuşulmasını istiyoruz. Bunu da bilim ve teknolojiyle yaparız. Bizim kafamızdaki bu proje tamamlanmış olduğunda ben eminim ki Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye heyetler gelecek ve siz bu işi nasıl yaptınız diye soracaklar. Ben burada büyükşehir belediye başkanımızın bize vermiş olduğu desteklerinden dolay kendisine teşekkür ediyorum ayrıca bu daha başlangıç diyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA