BÜYÜKŞEHİR, İBADETHANELERDE DEZENFEKTAN VE TEMİZLİK YAPIYOR

İBADETHANELERDE YAPILAN DEZENFEKTAN VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BAŞKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜRMalatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, pandemi nedeniyle vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları içim ibadethanelere...

İBADETHANELERDE YAPILAN DEZENFEKTAN VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BAŞKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, pandemi nedeniyle vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları içim ibadethanelere yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının pandemi döneminde Malatya genelinde temizlik ve hijyen hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar, pandeminin tamamen biteceği süreye kadar daha sık devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürü Celal San, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda bir aracımızı İbadethane Temizlik aracı olarak yeniden düzenledik ve hizmete aldık. Bu aracımızla da ilk olarak Şehir Mezarlığı Camimiz ile Cem Evin'de temizlik ve hijyen çalışmalarını yaptık.

Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmemizde bizlere her türlü desteği sağlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yapılan Temizlik ve hijyen çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkürlerini ve memnuniyetini dile getiren Kabristan Cami İmamı Abdullah Maden ise, "Bugün Kabristan Camimize ait halılarımızın yıkanmasıyla birlikte dezenfektan işlemleri de büyük bir titizlikle yerine getirildi. Özellikle pandemi döneminde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için ve gereken hassasiyetleri yerine getirdikleri için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Bey'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli de Büyükşehir Belediyesi'nin ibadethanelere yönelik başlattığı temizlik ve hijyen hizmetinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ne yapılan temizlik ve hijyen temizlik hizmetinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yapılan bu hizmetlerden ve yapılan çalışmalardan ötürü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Başarılarının ve hizmetlerinin de devam etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre