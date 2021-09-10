Büyükşehir'den Yenişehir'e 17 milyonluk hizmet

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 17 milyon lira harcanarak hizmete girecek olan kapalı pazar yeri yeni yılda açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e yaptırılan kapalı pazar yeri bölgenin en modern tesislerinden birisi olacak. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu önemli hizmet Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Başkanımız Alinur Aktaş'a ilçem adına teşekkür ediyorum. Projede pazarcılarımıza ait sergi alanları, 400 metre karelik düğün salonu, mescit, zabıta odaları, bebek emzirme odası, kafeterya, gelin odası yer alacaktır. İlçemize belediyemiz tarafından 4272 metre karelik alana bir düğün salonu kazandırdık. Burası da ikinci düğün salonu olacak. Burası 31 Aralık 2021 tarihinde bittikten sonra halkımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.

Başkan Davut Aydın, "Göreve geldiğimiz 31 Mart 2019 tarihinden itibaren kapalı pazar yeri, köylere yapılan içme suyu ve diğer yatırımların toplam değeri 120 milyon liradır. Söz verdiğimiz işler dışında çalışmalarımız devam ediyor. Bizim sevdamız Yenişehir. Bunun için de halkımızın her daim emrindeyiz" dedi.