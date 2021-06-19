Büyükşehir'den Yeni Sezonda 450 Km Asfalt
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Büyükşehir'den Yeni Sezonda 450 Km Asfalt

Büyükşehir'den Yeni Sezonda 450 Km Asfalt
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı sezonunda il genelinde 450 km yolu asfaltla buluşturacak. 19. 06. 2021 Büyükşehir 2021 yılı asfalt sezonu için kolları sıvadı Denizli genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu için kolları sıvadı. 1 ve 2. kat olmak üzere kent genelinde toplamda 450 km'lik asfalt yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilk olarak 1. kat sathi kaplama yol yapım hazırlıklarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2021 yılı sezonunda yeni asfalt dökülecek yollarda genişletme, kot çalışmaları ve sert virajlarda yumuşatma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ekiplerinin 1 Temmuz'a kadar 1. kat asfalt serme hazırlıklarını tamamlayacağı bu tarihten itibaren il genelinde toplamda 450 kilometrelik asfaltlama çalışmasına başlanacağı kaydedildi. 1. kat asfaltlanacak güzergahlar Ekipler, Buldan İlçesi Türlübey-çevreyolu, Sarımahmutlu-Kırandamı, Boğazçiftlik-Karaköy, Güney ilçesi, Kerimler-Ortaçeşme, Çivril ilçesi, Aşağıçapak-Yukarıçapak, Bekilli ilçesi, 112 yolu, Acıpayam ilçesi, Suçatı-Sarıkavak, Gölcük-Yukarıgölcük, Kale ilçesi Narlı makası-Narlı, Muslugüme-Yenidere, Pamukkale İlçesi Irlıganlı-Güzelpınar, Çal İlçesi Dağmarmara-Sazak, Çalkuyucak-Karayolu, Babadağ İlçesi Babadağ-Oğuz ve Beyağaç ilçesi Cumhuriyet-Çamlık güzergahlarında asfalt serme öncesi hazırlıklarını tamamladı. Acıpayam ilçesi Darıveren-Kumafşarı, Karahöyük-Ucarı, Tavas ilçesi Ulukent-Başalan, Güney ilçesi Çamrak-karayolu ve Serinhisar ilçesi Serinhisar-Yatağan rampası arasında ise asfalt öncesi çalışmaların sürdüğü ifade edildi. "Biz hizmet etmek için varız" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Kent genelindeki ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimize hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız. Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Biz hizmet etmek için varız. Destek veren, bizlere inanan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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