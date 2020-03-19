Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai - Haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Ankara

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçti.

19.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:08
Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçti. Şehrin her noktasında 7/24 dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Barınma Evi'nden hayvan barınaklarına, kamu kuruluşlarından yüksek yargıya, ortak alanlardan sivil toplum kuruluşlarının binalarına kadar birçok noktada çalışan temizlik ekipleri, toplu taşıma araçları, dolmuş ve taksileri de günlük olarak dezenfekte ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını korumak amacıyla koranavirüs salgını tehlikesine karşı kent genelinde 7/24 etkin mücadele gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kriz Yönetimi Merkezi'nin kurulmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında ilçe belediye temsilcileri ile de bir araya gelinerek durum değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehlikesiyle mücadele kapsamında alınan önlem ve tedbirlerini artırırken, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Encümen Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda ilçe belediyeleri temsilcileri ile süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Polatlı ile Yenimahalle Belediyeleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Büyükşehir'in koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı aldığı tüm önlemler hakkında bilgi veren Çokakoğlu, "Büyükşehir temizlik ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarındaki temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Metro, ANKARAY ve otobüsler başta olmak üzere her gün dolmuş ile taksiler dezenfekte ediliyor. Bu temizlik çalışmaları zabıta ekiplerimiz tarafından günlük olarak denetleniyor. Kamu binaları ve ortak kullanım alanları titizlikle ilaçlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvan barınakları ve hayvanat bahçesinde dezenfeksiyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınaklarında da dezenfekte çalışmalarına başladı. Rutin temizliğin dışında hayvan barınaklarında temizlik çalışmalarını iki katına çıkardıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'da başkanlığımıza bağlı hayvanat bahçesi ve barınaklarımızda da temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini en üst seviyeye taşıdık. 2 barınağımız ve 1 tane hayvanat bahçemiz var ve bünyemizde 35 veteriner hekim bulunuyor. Hayvanlarımızın sağlığını korumak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor, tüm kontrollerini yapıyoruz."

Taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon

Başkent'te hizmet veren toplu taşıma araçlarının başında yer alan taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışmaları Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kontrolünde günlük olarak devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS A.Ş. temizlik ekipleri kent genelinde bulunan taksi durakları ile dolmuş depolama alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yürütürken, Ankara Minibüscüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş toplamda bulunan 2 bin 56 minibüsümüzün her gün ilaçlanması talimatını verdi. Gece gündüz dolmuşlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu temizlik çalışmaları sayesinde müşteriler rahat ediyor. Bizlere sahip çıktığı için Mansur Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Tüzer ise "İlaçlama konusunda bizlere hizmet verip ve çalışanlar ile yolcuların güvenliğine önem veren Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu ciddi anlamda önemsiyoruz çünkü araçlarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı, annelerimizi ve babalarımızı taşıyoruz. İyi ki belediyemiz var, iyi ki Mansur Başkanımız var" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gar Taksi Durağı Başkanı Hamza Kara ise tren garına dışardan çok sayıda yolcu geldiğini belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle dezenfektan yapılması çok önemliydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve Ankara Şoförler Odasına yaptıkları hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" derken, Ankara Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çatıkkaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Ankara'da her gün yolcu taşıyan taksiciler dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin görüşlerini şu sözlerle ifade ettiler:

Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında ve metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden temizlik ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının binalarını da programa alarak dezenfekte ediyor. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere kent genelinde bulunan yüksek yargı binaları ile yerleşkelerinde de titiz bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Belediye personelinin ve vatandaşların sağlığını önceleyen tedbirleri birer birer devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, kumanya sistemine geçmesinin ardından yemekhane yerine çalışanların bulunduğu katlarda kumanyaları dağıtıyor. Sosyal mesafe ilkesi uyarınca personelini uyaran ve belediye girişlerine ateş ölçerler koyan Büyükşehir Belediyesi, asansör girişlerine de dezenfektan ürünler yerleştirdi.

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken komedyenin ifadesi ortaya çıktı Haber
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken komedyenin ifadesi ortaya çıktı
İtalya'dan vahim görüntüler! Cenazeler için ordu devreye girdi Haber
İtalya'dan vahim görüntüler! Cenazeler için ordu devreye girdi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Tom Hanks Sinan Akçıl Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 20:42:19. #1.15#
title