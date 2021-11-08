Büyükşehir'den konserli "Hasat ve Dikim Şenliği"

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen yıl hayata geçirdiği, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında, melisa (oğul otu) fidesi dikimi ile tıbbi nane hasadı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımıyla Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey yerleşkesinde yapıldı. Şenlik havasında geçen etkinlikte Bilal Sonses konser verdi.

4 MİLYON AROMATİK BİTKİ

Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçiriği TABİP projesinde geçen yıl il genelinde 1500 dekar alana yaklaşık 4 milyon aromatik bitki dikildi. Biberiye hasadına geçen ağustos ayında, istihdam edilen kadın çiftçiler tarafından başlandı. Hasadın bereketli geçmesi, çiftçilerin yüzü güldürdü.

BİBERİYE, TIBBİ NANE VE OĞUL OTU

Başkan Büyükakın'ın kırsal kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla başlattığı, Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Projesi (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

200 DEKAR ALAN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen tıbbi nane ve melisa yetiştiriciliği projesi ile üretimde sürdürülebilirliği sağlanması, uygulamalı eğitimin geliştirilmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesinde atıl durumda olan ve kullanılmayan yaklaşık 200 dekar alan, tarım arazisine dönüştürülerek, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim sahası haline getirildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, HASAT VE DİKİM YAPTI

TABİP kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey yerleşkesinde hasat ve dikim şenliği düzenlendi. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çağlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Başkan Büyükakın, istihdam edilen kadın çiftçiler ve Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte protokolün de katılımıyla 100 dekarlık alanda tıbbi nane hasadı yaptı, melisa (oğul otu) fidesi dikimi gerçekleştirdi.

"KENT EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Başkan Büyükakın, tarım ve hayvancılıkta gerçekleştirdikleri kalkınma hamlesini bu yılda genişleterek sürdürdüklerini belirterek, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettikleri çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattıkları Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Projesi'nin (TABİP), kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Başkan Büyükakın, daha sonra konser alanında toplanan gençlere kısa bir selamlama konuşması yaptı. Etkinlik alanında naneli ve oğul otlu pişmaniye çekimi yapılarak, protokol üyelerine ve davetlilere ikram edildi.

BİLAL SONSES KONSERİNDE GENÇLER COŞTU

Etkinlikte şarkıcı Bilal Sonses, hayranlarıyla Ziraat Fakültesi'ndeki açık hava konserinde buluştu. Sonses, dinlemeye gelen yüzlerce hayranına sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik eden gençler, güzel bir akşam geçirdikleri konserde gönüllerince eğlendi.

AROMATİK BİTKİ YAĞI BORSASI KURULACAK

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Arslanbey yerleşkesinde yaklaşık 70 bin nanenin hasadına başlanırken, 42 bin melisanın dikimi sürüyor. Ayrıca dikilmesi planlanan 1500 defneden 1000 adetin dikimi tamamlandı. Diğer alanlarda ise stevia, biberiye, adaçayı, İstanbul kekiği, defne gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki çeşitleri yer alacak. Yaklaşık 1500 dekara ulaşan aromatik bitki alanlarının her geçen dönem artırılması ve Kocaeli'de alternatif ürün üretimini çoğaltarak, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağı Borsası kurulması planlanıyor.

ÖĞRENCİLERE İŞ VE UYGULAMALI EĞİTİM KATKISI

Proje çerçevesinde Ziraat Fakültesi öğrencileri ekim alanlarında hem uygulamalı staj görecek hem de isteyen öğrenciler ekim ve hasat işlerinde istihdam edilerek, gelir elde imkanına kavuşacak. Ayrıca üretim sahalarının çiftçi eğitim merkezine dönüştürülmesi ve 4 yıllık lisans düzeyinde Tıbbi Aromatik Bitkiler bölümü kurulması hedefleniyor.

MÜZE VE SOSYAL DONATILAR KURULACAK

Arslanbey yerleşkesinde yetiştirilen tüm ürün çeşitlerini bir arada görmek için bitki müzesi, uygulama ve AR-GE bahçeleri ile yürüyüş parkurlarıyla öğrencilerin doğayla iç içe olabilecekleri sosyal alanlar ve üretilen ürünlerin satışının yapılacağı alan da bulunacak. Üretim sahaları genişletilirken, üniversite içinde bulunan atıl durumdaki seralar kullanılabilir hale getirilerek, fide üretimi uygulama alanlarına dönüştürülecek.

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