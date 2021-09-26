Büyükşehir'den Gördes Mezarlıklarında İnceleme

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Gördes ilçesini ziyaret ederek, mezarlıklarda incelemelerde bulundu. Temmuz ayında meydana gelen orman yangınından etkilenen Kıranköy Mahalle mezarlığını da inceleyen Aslan, Ulgar Mahallesi'ni de ziyaret etti.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve güvenliği gibi çalışmaları hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarda herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına ilçe ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Gördes ilçesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile bir araya gelen ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Aslan, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte ilçe mezarlığını inceledi. Daha sonra Temmuz ayında meydana gelen orman yangınından etkilenen Kıranköy Mahallesi'ne geçen Büyükşehir heyeti, burada mahalle mezarlığında incelemelerde bulundu. Ziyaretini Ulgar Mahallesi ile noktalayan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlık hizmetlerini hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri