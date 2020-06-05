Büyükşehir'den bir çevre yatırımı daha
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Büyükşehir'den bir çevre yatırımı daha

İzmir'in 23'üncü ileri biyolojik arıtma tesisi Foça Gerenköy'de açıldı.

Büyükşehir'den bir çevre yatırımı daha
05.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:38

Avrupa standartlarındaki arıtma tesislerinin sayısı ve arıtma kapasitesiyle Türkiye'nin lider kenti İzmir, ileri biyolojik yöntemle çalışan yeni bir atıksu arıtma tesisine daha kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin13 milyon liralık yatırımla Foça'ya kazandırdığı yeni tesis 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Soyer, çevrenin korunması, hızla azalan kaynakların verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

İzmir'in Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik arıtma yapan 23'üncü tesisi Foça Gerenköy'de hizmete girdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle açılan Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Foça ve Yeni Foça'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı üçüncü arıtma tesisi oldu. Üç tesis için 43 milyon liralık yatırım yapıldı.

Foça ve Menemen arıtmalarına uzak yerleşimlerin evsel atıklarını arıtacak tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve İZSU yöneticileri katıldı.

Maliyet düştü, trafik sorunu ortadan kalktı

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem çevrenin, hem doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlayacak Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapmaktan onur duyduklarını belirterek, "Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber artık bölgedeki foseptiklerde biriken atık suların vidanjör vasıtasıyla çeşitli arıtma tesislerine iletilmesi sona ermiş oldu. Böylece hem maliyeti düşürdük, hem de oluşan trafik sorununu ortadan kaldırdık" diye konuştu.

İzmir Türkiye'nin lideri

Gerenköy arıtma tesisi ile birlikte, 23'ü Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik, 39'u biyolojik ve 6 tanesi doğal arıtma olmak üzere toplamda 68 arıtma tesisi ile atık su arıtma hizmeti vermeye başladıklarını söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmir genelinde atık su arıtım hizmetlerinden yararlanan hemşerilerimizin oranı yüzde 98,6'ya ulaştı. Gururla ifade etmeliyim ki İzmir Avrupa Birliği standartlarında atık su arıtımında Türkiye'de lider kent konumunda. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre AB standartlarında arıtma sayısı, bu tesislerde arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına arıtılan atık su miktarında şehrimiz, ülkemizde ilk sırada. Önümüzdeki süreçte Kemalpaşa Ulucak'ta 5 bin, Mordoğan'da 11 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri kurarak ve mevcut tesislerimizin arıtma kapa sitesini artırarak İzmir'in bu liderliğini daha da pekiştireceğiz".

Foça'da İZSU'nun devam eden önemli bir yatırımına ilişkin de bilgi veren Başkan Soyer, "Yeni Foça ve Foça su depolarını besleyecek Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin de inşaatı sürüyor. Tesiste günlük 30 bin metreküp içme suyu arıtılacak. 60 milyon liranın üzerinde maliyeti olan bu tesisin 2021 yılı sonunda işletmeye alınmasını hedefliyoruz" dedi.

Önceliğimiz yeşil altyapı

Başkan Soyer, konuşmasında kendini doğanın sahibi gören anlayışın sonucunda bugün hem yerel, hem küresel anlamda ciddi bir ekolojik krizin ortasında olduklarına, koronavirüs salgınınınbu krizi tüm dünyaya tüm çıplaklığıyla bir kez daha hatırlattığına dikkat çekti. Bugün uluslararası pek çok kuruluşunkoronavirüs pandemisiyle oluşan hasarın ancak bir "yeşil iyileşme" süreciyle gerçekleşebileceğini ifade etmeye başladığına dikkat çeken Soyer,

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün konuşulan 'yeşil iyileşme' sürecini, Eylül 2019'da onaylanan stratejik planında 'yeşil altyapı' olarak tanımlamış ve uygulamaya başlamış durumda. Çevrenin korunması, hızla azalan kaynaklarımızın verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve diğer tesislerimiz bu amaca hizmet ediyor" dedi.

Arıtma suyunu değerlendireceğiz

Arıtma tesislerinde arıtılmış atık suların uygun kaliteye getirilerek sulama, endüstriyel ve tarım gibi farklı alanlarda yeniden kullanılmasını hedeflediklerini söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kemalpaşa, Havza, Bayındır ve Torbalı atık su arıtma tesislerinden arıtılmış suların sulamada kullanımı için çalışmalarımız devam ediyor. Gerenköy Atık Su Arıtma Tesisimizde arıtılmış suları da bu kapsamda değerlendirmeyi hedefliyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, bir kez daha altını çizmek isterim ki yaşam için vazgeçilmez olan suyun varlık olarak korunmasını sağlamak ve israfını önlemek için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz".

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise "Pandemi süresince dünyanın sağlık,tüketim ve üretimdedeğişimine şahit olduk. Her şeye rağmen sevgi ve kararlıkla yürüdüğümüz bu yolda İzmirliler çok çalışmanın izlerini görecektir. Bu tesisi Foçamıza kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye bürokratlarına teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Soyer, törene katılanlarla birlikte tesisi gezdi.

16 bin kişiye hizmet edecek

21 bin metrekarelik alana kurulan Gerenköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler, Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Menemen'e bağlı Villakent, Musabey, Çavuşköy, Kesik mahallelerine de hizmet verecek. Günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyun arıtılacağı tesis 16 bin kişiye hizmet verecek.

Yeni arıtmalar yolda

İZSU Genel Müdürlüğü proje çalışmalarını tamamladığı yeni arıtma tesisleri için de ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Torbalı ile Ayrancılar –Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesi artacak, Ulucak (Kemalpaşa) ve Mordoğan'a yeni arıtma tesisi kuracak.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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