İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 3 mahalleye 3 havuz

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında kentin kenar mahallelerinde 3 portatif yüzme havuzunu hizmete aldı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında kentin kenar mahallelerinde 3 portatif yüzme havuzunu hizmete aldı. Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ile Bornova Meriç Mahallesi'nde kurulan havuzlarda 6-13 yaş arasındaki yaklaşık 6 bin çocuğa iki ay boyunca yüzme eğitimi verilecek. Altınordu Mahallesi'nde hizmete giren havuzun, bölge açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Başkanımızın vizyonu çerçevesinde su sporlarında pozitif ayrımcılık yapıyoruz" dedi.

İzmir'in 650 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu ancak yapılan araştırmalara göre 10 kişiden 3'ünün yüzme bilmediğini dile getiren Orhunbilge şöyle konuştu:

"Biz özellikle kentin dezavantajlı bölgelerinde yüzme eğitimlerine devam ederek, yüzme bilenlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu tür havuzları artırmanın su sporlarına pozitif yansıması da oluyor. İzmir'in su sporlarında sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önde gelen şehirlerinden olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yüzmede adını tarihe yazan İzmirli Emre Sakçı gibi başarılı çocuklar neden bir daha çıkmasın. Hayatında ilk defa havuza giren çocuklar var ama çok yetenekliler. Kendi spor kulübümüzde potansiyeli olan çocuklarımızın önlerini açacağız."SU SPORLARI ÖNEMLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da spor sayesinde gençleri kötü alışkanlıklardan koruyabileceklerine dikkat çekerek, "Burası çocuklarımız için çok önemli. Onları suya ulaştırmak, su sporlarını yaptırmak çok önemli. Tunç başkanımızın seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda geçen ay yeni yarı olimpik havuzun açılışını da yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı