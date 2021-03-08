Büyükşehir Belediyesi kadın muhtarları ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın muhtarları kahvaltıda ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, kadın muhtarlara Başkan Muhittin Böcek adına çiçek takdim ederek, "Biz hep birlikte güçlüyüz. Kadınlar olarak sesimizi her platformda duyurmak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olarak muhtarlık görevini icra eden kadın muhtarları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kahvaltıda ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen programa Genel Sekreter Cansel Tuncer, Antalya Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Filiz, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş ve Antalya'nın kadın muhtarları katıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, muhtarların Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Başkan Muhittin Böcek adına çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Genel Sekreter Cansel Tuncer, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Antalya'da görev yapan kadın muhtarlarımızla bir araya geldik. 913 mahalle muhtarımızın 20 tanesi kadın. Hepimizin gururu, seçilmiş kadınlarımızla birlikte Kadınlar Günümüzü hep birlikte kutladık, sohbet ettik, dertleştik" dedi.

Kadınların daha güzel ve daha önemli işlerin başında olması gerektiğini ifade eden Tuncer sözlerine şöyle devam etti; "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi kadınlarına değer vermeyen, geride bırakan bir milletin ileriye gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Yarım kalmış bir millet olur. Kadınlarımızın hem karar mekanizmalarında hem de denetim mekanizmalarında daha fazla görev yapmalarını diliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına kadın muhtarlarımıza çiçeklerini takdim ettik ve birer küçük hatıra verdik. Biz hep birlikte güçlüyüz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı