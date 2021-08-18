Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek
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Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir - Haberler | Yerel

- Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek Marmara denizi daha sağlıklı hale gelecek BBB'den Bandırma'ya atık su arıtma tesisi Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek "Bandırma...

- Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek

Marmara denizi daha sağlıklı hale gelecek

BBB'den Bandırma'ya atık su arıtma tesisi

BALIKESİR - Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek "Bandırma Atık su Arıtma Tesisi" kamuoyuna tanıtıldı.

"Bandırma Entegre Su Projesi" kapsamında inşa edilecek "Bandırma Atık su Arıtma Tesisi"nin tanıtım toplantısı Bandırma'da gerçekleştirildi. Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı Bülent Üncü, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve müteahhit firma yetkilileri katıldı.Konuşmasında, katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyerek ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, siyaset üstü bir anlayışla bütün şehre hizmet verdiklerini söyledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'la yaptıkları istişarelerle ilçenin en önemli meselesinin atık su arıtma tesisi yetersizliği ve çöp olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz "Geriye dönülmez hatalar yapmamak için Bandırma ve Erdek'te derin deşarjı ortadan kaldırmak maksadıyla atık su arıtma tesisleri yapıyoruz. Sonuç odaklıyız, inandığımız yolda milletin desteğini alarak devam ediyoruz. Bandırma'da arıtma tesisi yapımı için 2023'e iş makineleri sürekli çalışacak" diye konuştu.

Marmara denizi daha sağlıklı hale gelecek

Atık yönetimini iyi yapmak gerektiğini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Göreve geldiğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların yüzde 80'ini halkın direkt olarak görmediği yerlere yaptık. Örneğin; Bandırma'nın çok büyük bir çöplüğü vardı. Bunun için alt yapıyı hazırladık, üstünü örtüyoruz. Çevreye zarar vermeyecek hale getirdik, şimdi de arıtmasını yapıyoruz. Erdek'in bütün çöplüklerini kapatıyoruz ve burada da enerji üretecek alt yapılar oluşturuyoruz. Tesisimizi işletmeye aldığımızda Marmara Denizi daha sağlıklı hale gelecek. Geri dönülmesi zor hatalar olmaması için Bandırma'da öncelikli yatırımımız atık su tesisi ve çöp yönetimi işi. Şehrimizin yaşam kalitesini artıracağız. Arıtmamız; Bandırma'ya, şehrimize, Marmara denizi etrafında yaşayanlara ve Türkiye'yi seviyorum diyen herkese hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek
Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek
Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek
Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da derin deşarjı bitirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir

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