BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ 'SOSYAL DENGE TAZMİNATI'NI EN ÜST LİMİTTEN İMZALADI

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi ile MEMUR-SEN'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı. 2022-2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı yüzde 120 olarak en üst limitten verildi.

Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de çalışan toplam 918 memurun 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın ve ilgili daire başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 918 memur ve sözleşmeli personel için en üst limitten sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

"YÜZDE 120'DEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERDİK"

Vanlılara hizmet eden personelin her türlü takdiri hak ettiklerine inandıklarını belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bugün Belediyemiz ve VASKİ'de çalışan, memur ve sözleşmeli personele 2022 yılı ve 2023 yılı için ödenecek sosyal denge tazminatı ile ilgili Bem-Bir-Sen temsilcilerimizle sözleşme imzaladık. Van Büyükşehir Belediyemizde 581 memur, 221 sözleşmeli personelimiz çalışmaktadır. VASKİ'de ise 74 memur, 42 sözleşmeli personelimiz çalışmaktadır. Toplamda 918 memurumuzun ve sözleşmeli personelimizin sosyal denge tazminatıyla ilgili sözleşmeleri imzaladık. Bilindiği gibi memurlara toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi verildikten sonra, memurların sosyal hakları, ilgili sendika temsilcileriyle kamu arasında sözleşme imzalanmaktadır. Daha önce en fazla toplu iş sözleşmesi ile en yüksek devlet memur göstergesinin yüzde yüze kadar sosyal denge tazminatı verilebiliyordu. Bu yıl yapılan toplu sözleşmelerde bu yüzde 120'ye kadar çıkarıldı. Bizde çalışanlarımıza en üst limitten, yani yüzde 120 limitinden, sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verdik. Hem belediyemiz için, hem de çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Biz mesai arkadaşlarımızın her türlü ücreti, her türlü takdiri hak ettiklerine inanıyoruz. Hepsi de Van'a, Vanlılara hizmet etmeyi, bir ibadet şiarı ile yerine getirdiğini biliyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sendika temsilcilerine de göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ise Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sendikacılık noktasında meseleye bakmadıklarını anlatan Sevinç, "Memlekete hizmet bağlamında Sayın Valimiz, Genel Sekreterimiz, VASKİ Genel müdürümüz, bu dönem Van'ı özellikle ilmek ilmek dokuyarak, hakikaten cadde ve sokakları yeni bir görünüme kavuşturdular. Ben de bir Vanlı olarak bundan gurur duyuyorum. Van'ımıza yeni bir dizayn, yeni bir düzen getirdiler. Çalışanlarımızın en yüksek taban üzerinden zam verildi. Çalışanlarımız adına minnet duyuyorum" diye konuştu.

Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez ve sendika yöneticileri arasında karşılıklı imzalar atıldı.

