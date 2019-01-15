- Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı

'Özel hastane alanı' maddesi oy çokluğuyla kabul edildi

CHP'li Grup Başkanvekili Tüfek "Karşı değilim" dedi ama "ret" oyu verdi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen 'özel hastane alanı' maddesi tartışma konusu oldu. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Ocak ayı son toplantısı Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis öncesinde toplanan imar komisyonunda 1 ay önceki meclis gündemine gelen ve 1 aydır komisyonda bekletilen, "Atakum ilçe sınırlarında Mimar Sinan Mahallesi'nde nazım imar planı 8 bin 424 ada 18-28 nolu parseller 134 ada 24 nolu parselin bulduğu alanda park alanı ve sağlık alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunun Büyükşehir Belediyesinde karara bağlanmasını" maddesi görüşüldü. Komisyondaki madde hakkında meclisi bilgilendiren İmar Dairesi Başkanı Ercan Uçarlı, "Söz konusu yer, Atakum'da özel hastanenin bulunduğu yer. Getirdikleri dilekçe ile 134 ada 24 nolu parsel yerine bir sorun çıkmasından dolayı farklı bir alan ürettiler. Bu yeni yer ile ilgili başvurularını da bize yaptılar. Alanlı Mahallesi'ndeki mülkiyetin 527 m2'lik kısmını kamuya terkin yapılması koşuluyla komisyonumuza arz ediyoruz. Buraya verilen m2 kadar kamuya alan terk edilecek. Terk edilen yer kadar Alanlı Mahallesi'nden" dedi.

Tüfek: "Çözüme karşı değilim ama ret oyu veriyorum"

Ercan Ücarlı'dan sonra söz alan CHP Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek, "Bu hastanenin oradaki oluşumuna CHP karşı çıkıyor diye bir kanaat oluşmasın. Bu meselenin çözümünden yanayım. Çözümün nasıl olduğu konusunda bende bir takım soru işaretleri olduğu için ret oyu kullanacağım" diye konuştu.

Çakır: "Karşı değilim deyip ret oyu vermen tuhaf"

Mustafa Tüfek'in söylemleriyle eylemlerinin tuhaf olduğunu ifade eden Turan Çakır, "Bu madde bir önceki meclis gündemiydi. Bu gündemde değildi. Evraktaki bir problemden ya da takas etmek istedikleri yerle alakalı bir problem çıktı. Bu nedenle komisyonda bekletmiştik. Bu sorun çözüldüğü için tekrar komisyona aldık. Yani acele bir şekilde alınmış karar değildir. Mustafa Bey hem 'karşı değilim' diyor hem de 'ret oyu vereceğim' diyor. Burada herkes özgür. İstediği oyu verir. Mustafa beyin karşı değilim deyip ret oyu vermesi de bir tuhaf oluyor. Siz bu kıyaslamaları yapabilecek kapasitedesiniz. Karşı olmayıp, çözülmesinden yana olup da buna rağmen ret oyu vermeniz tuhaf oluyor" şeklinde konuştu.

Taşçı: "Hakkaniyet içerisinde bir uygulama yapıldı"

Yapılan imar planı uygulamasının hakkaniyet içerisinde olduğunun altını çizen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise şunları söyledi:

"Mustafa Tüfek, Atakum Belediye Meclisinde de böyle çıkışlar yapıyor. Muhalefet yaptığını zannediyor ama biz gerekli açıklamayı yapınca da mahcup oluyor. Bahsi geçen yer bakanlığın, devletin ve belediyenin yeri değil. Vatandaşın tapulu yeri. Biz bu noktada vatandaşın talebi ve Sağlık Bakanlığının bu yeri istememesi üzerine doğal olarak vatandaşın yanında olarak bu yeri imara açma kararı aldık. İmara açılırken de kat olarak yanındaki yapılar emsal alındı. Doğal olarak herkes yanındaki yapının emsali neyse onu ister. Bu haksa bunu vereceğiz. Çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz. Biz herkes hakkını alsın diye bunu verdik. Kimse devletin eliyle mağdur olmasın istedik. Atakum'un birçok kamu alanında vatandaşın tapulu yeri var. Burada vatandaşı mağdur eden bir durum söz konusuydu. Atakum Belediyesi olarak mağduriyeti giderme adına vatandaşa hakkını verdik. İmar revizyonunda alınan kararla birlikte burası özel sağlık alanına döndü. Yapılan uygulamada en ufak bir şey yok. Vatandaşın özel sağlık alanı olarak açılmış, özel hastane de oradan yer alarak kamuya bağış yapmak istiyor. Bu da doğal. Arkadaşımız bunun nasıl satıldığını, kaça satıldığını bilmediğini de söyledi. Cevabını gerek belediye meclisi olarak dilekçeyle gerekse CİMER üzerine yaptığı müracaatla sayısız kere aldı. Onun için burada en ufak bir şey söz konusu değildir. Hakkaniyet içerisinde yapılan bir uygulama vardır."

Daha sonra söz alan AK Parti Meclis Üyesi Sabri Arslan ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da Mustafa Tüfek'e tepki gösterdiler. 18 kişilik komisyonda Mustafa Tüfek ve Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz ret oyu verirken 16 kişi evet oyu vererek madde meclise havale edildi. Mecliste görüşülen madde oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Bu maddenin yanı sıra ilgili komisyonlardan meclise havale edilen diğer 37 gündem maddesinin tamamı oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

Kaynak: İHA