Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan, gaz patlaması sonucu evini kaybeden aileye ziyaret - Haberler
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan, gaz patlaması sonucu evini kaybeden aileye ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan, gaz patlaması sonucu evini kaybeden aileye ziyaret
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üç gün önce Karesi ilçesinde ocaktan sızan gazın patlaması sonucu evini kaybeden aileyi ziyaret etti.

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üç gün önce Karesi ilçesinde ocaktan sızan gazın patlaması sonucu evini kaybeden aileyi ziyaret etti.

Yılmaz, Kocaavşar Mahallesi'nde evi kullanılamaz hale gelen Celal Eroğul'a geçmiş olsun diledi.

Patlama sonucu hasar oluşan çevredeki diğer ev sahiplerine de geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, motosikleti kullanılamaz hale gelen bir gence ise yeni motosiklet sözü verdi.

Kocaavşar Mahallesi'nde 23 Aralık'ta Celal Eroğul'a ait evde, tüplü ocağın açık unutulması sonucu gaz patlaması meydana gelmişti.

Celal Eroğul'un eşi Refiye Eroğul, İvrindi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Patlamada çevredeki 10 binada hasar oluşmuştu.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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