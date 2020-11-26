Büyükşehir, Aktoprak ile Erikli arasında sıcak asfalt çalışması başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Aktoprak ile Erikli Kırsal Mahalleleri arasında bulunan ve Kuzeyşehir, O-54 Karayolu (Çevre Yolu) ile Organize Sanayi'ye bağlantı sağlayan bin 600 metre uzunluğunda yolun sıcak asfaltlamasına başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Aktoprak ile Erikli Kırsal Mahalleleri arasında bulunan ve Kuzeyşehir, O-54 Karayolu (Çevre Yolu) ile Organize Sanayi'ye bağlantı sağlayan bin 600 metre uzunluğunda yolun sıcak asfaltlamasına başlandı.

Kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı hizmetlerini köylerde de devam eden Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil ilçesine bağlı Aktoprak ile Erikli Kırsal Mahallesi arasındaki yolun sıcak asfalt dökümü için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığınca Kuzeyşehir, Organize Sanayi ve Çevre Yolu'na bağlantı sağlayan önemli bir arter konumundaki bin 600 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde olan grup köy yolunda yapılacak sıcak asfaltlamayla daha konforlu sürüş ve bölge halkının ulaşımının rahatlaması hedefleniyor. Yol üzerindeki hemzemin geçidinin de düzenlemesi yapılırken çalışma tamamlandığında bölge köylerinde kullandığı yol, daha modern bir hal alacak. Asfaltlamanın yapıldığı yolda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp'da incelemelerde bulundu.

"Gaziantep'in asfaltsız bir sokağı ve caddesini bırakmayacağız"

Yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, asfaltlanan yolun önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, " Bu yol bir taraftan otoban bağlantısı, bir taraftan çevreyolu bağlantısı bulunurken birçok köyü birbirine bağlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu sene hem ana arterlerde hem köy grup ve mahalle yollarında asfaltlamayla ulaşımı rahat bir hale getirdi. Artık kış yaklaşıyor ve 2021 yılı planlamasını da yaptık. Gaziantep'in asfaltsız bir sokağı ve caddesini bırakmayacağız" diye konuştu.

Erikli Mahalle Muhtarı Halil Candemir ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti, yolun mahalleliler için önemli bir değeri olduğunun altını çizdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı