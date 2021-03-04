Büyükşehir, AFAD ve SUBÜ, gençlerde afet bilinci oluşturulması için protokol imzaladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında afet durumlarında bilinçle hareket edecek gençlerin yetiştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında afet durumlarında bilinçle hareket edecek gençlerin yetiştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen protokol törenine Başkan Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı uzman itfaiye erleri ve AFAD ekipleri, SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencilere afet durumlarına hazırlıklı olmaları için gerekli eğitimleri verecek.

Afetlere karşı bilinçli bir neslin yetiştirilmesi için imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, gençlerin eğitimine katkı sağlayacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Rektör Sarıbıyık da üniversite olarak bilgi ile beceriyi bütünleştirdiklerini belirterek, "Dolayısıyla bilginin beceriyle buluştuğu kurumlara ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD geleceğimiz olan gençlere beceri kazandırma noktasında gençlerimize katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek