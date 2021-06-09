Ankara Büyükşehir Belediyesine 250 zabıta memuru alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 250 zabıta memuru alımı için ilana çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 250 zabıta memuru alımı için ilana çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye alımının ardından KPSS puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru almak için ilana çıktı. Adaylar başvurulara ait tüm bilgilere "http://www.ankara.bel.tr/index.php'cID=14521" adresinden de ulaşabilecek. Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar, "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 14-30 Haziran tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 2 Temmuz tarihinde "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden ilan edildikten sonra 6-16 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. KPSS puanına göre alımı yapılacak zabıta memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilecek belgeler ise şöyle:

"Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan, 2 adet biyometrik fotoğraf." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı