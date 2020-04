Büyüközer: "Koronavirüse rağmen GİMDES denetimlerine devam ediyoruz" Koronavirüse rağmen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) devletin almış olduğu tedbirlere paralel olarak denetimlerine devam ettiğini duyurdu.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, denetimlere devam ettiklerini ifade ederek, "Derneğimiz bugüne kadar yaklaşık 14 bin ürüne sertifika vermiştir. Koronavirüs musibeti boyunca devletin ve toplumun aldığı tedbirlere paralel olarak GİMDES de kendi bünyesinde bu yeni şartlara göre çalışma prosedür ve tedbirlerini hazırladı." dedi.

"Bu dönemde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğdu"

Helal ve tayyib üretim süreçlerinde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğduğunu belirten Büyüközer, "Kovid-19 musibeti sebebiyle tüm dünya olarak çok zor günlerden geçmekteyiz. Sağlımızın risk altında olduğu şu günlerde evde kalmanın ve izole olmanın önemi büyüktür. Günlük hayatın devam etmesi için son derece fedakar şekilde gıda maddelerinin üretim, dağıtım ve satışında görev alan siz değerli firmalarımızın emekleri yadsınamaz. Bu zorlu üretim süreçlerini devam ettirirken gerek musibete bağlı uluslararası ticarette yaşanan sıkıntılar, gerekse talep artışına bağlı hammadde tedarikinde yaşanan problemler Helal ve tayyib üretim süreçlerinde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğurmaktadır. Bizler dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar helal ve sağlıklı ürünlerle insan sağlığını her şeyin üstünde tuttuk. Nitekim insan sağlığının söz konusu olduğu şu günlerde hem kendi çalışanlarımızın hem de denetimini yaptığımız firmalarda çalışan insanların sağlığı için denetimlerin risklerini çok iyi biliyoruz." ifadelerine kullandı.

"Güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ediyoruz"

Allah'ın izni ve el birliğiyle kurtulacağımız güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ettiğini belirten GİMDES Başkanı, "Bununla birlikte derneğimizin üstlendiği misyon gereği denetim mekanizmasının işletilmesinin zarureti de aşikardır. Çünkü bizler aynı zamanda manevi bir sorumluluğu üstlenen sivil toplum kuruluşu konumundayız. GİMDES, bu vazifesini gerçekleştirirken; Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir kefalet kurumu oluşturmuştur. İşte bu kefalet sorumluluğu sebebi ile bu dönemde de derneğimiz, resmi makamlardan gerekli izinleri alarak üretimlerini devam ettiren firmaların denetimini aksatmadan devam ettirmektedir. Hem bizden sertifika almış 500 firmamız da hem GİMDES'in kontrolünde olan 45 adet Helal Dünya Marketlerinde GİMDES'in denetimine gerekli tedbirler alınarak aksamadan devam edilmektedir.

Bizler bu prosedürü oluştururken Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeleri dikkate aldık. Bu tedbirler yeni tip koronavirüs (kovid-19) bulaşma ve enfeksiyon yolları hakkında açıklanan mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu musibetten Allah'ın izni ile el birliğiyle kurtulacağımız güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA