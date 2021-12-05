İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU - Haberler
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğu belirlenen cesedi, babası teşhis ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

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