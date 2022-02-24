BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETE "TÖRE" CEZASI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Çifte cinayette Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve Furkan Özcan'in "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00: 30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldiği kaydedildi. Gökhan Denli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yaralanması ve toplamda 7 adet ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiği anlatıldı. İkinci cinayetin ise Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde D-100 karayolu Avcılar yönünde meydana geldiği, Adalet Bike'nin vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiği belirtildi.

"EŞİME ONDAN BOŞANACAĞIMI SÖYLEYEREK EVDEN ÇIKTIM"

"EŞİMİ VE GÖKHAN'I ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

YOLA ATIP ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel