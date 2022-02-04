Son dakika: BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ KELEPÇELİ GÖMMÜŞLER - Haberler
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Son dakika: BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ KELEPÇELİ GÖMMÜŞLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ KELEPÇELİ GÖMMÜŞLER

Son dakika gündem haberi... BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür yapılan çalışmalar sonucu cesedi bulunan Murat Kartal'ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür yapılan çalışmalar sonucu cesedi bulunan Murat Kartal'ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtildi. Ancak üstündekilerin Kartal'ın evden çıkarken giydiği kıyafetler olduğu belirlendi. Deniz polisinde katıldığı çalışmalar sırasında kelepçeli gömülen Kartal'ın cesedinin kepçeye takıldığı kaydedildi. Ceset savcının incelemesinin tamamlamasının ardından  Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Güncel, Haber

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