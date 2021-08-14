BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
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BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büşra ŞİMŞEK / İSTANBUL-DHA BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetimde 15 kişiye para cezası kesildi.

Büşra ŞİMŞEK/ İSTANBUL-DHA BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetimde 15 kişiye para cezası kesildi. Avcıların yakaladığı bir ton canlı balık tekrar göle bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü personelleri ve İstanbul Amatör ve Sportif Balıkçılık Derneği (İSOBDER) gönüllülerinin katılımı ile 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve amatör balık avcılığı gerçekleştirenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kullanımı uygun olmayan av malzemeleri olarak 15 takım olta, 1 tırıvırı, paraşüt ağ, 40 çok iğneli küspe, 5 metre boyunda büyük boy pinter ağ, 2 bin 800 metre uzatma misina ağına el konuldu. Ağların içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 400'den fazla yaklaşık 1 ton ağırlığında muhtelif balıklar ise göle bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna kaldırıldı. Yapılan denetimde 15 kişiye idari para cezası kesildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK AVLANAN 1 TON BALIK GÖLE BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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