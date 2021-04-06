Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu onaylandı

Büyükçekmece Belediyesi Nisan ayı meclisi Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi Nisan ayı meclisi Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 önlemleri kapsamında 2 oturum olarak gerçekleştirilen meclis toplantısında 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı kapsamında komisyon seçimleri yapıldı ve gündemdeki diğer maddeler görüşüldü. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde grubu bulunan CHP ve Ak Parti ile İYİ Parti, MHP ve Gelecek Partili meclis üyelerinin ortak önergesi olarak MHP kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı merhum Alparslan Türkeş'in isminin Büyükçekmece'de bir bulvar, cadde veya parka verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

"İmar planı yoksa şehir de yoktur"

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Belediye Başkanı'nın 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin faaliyetlerinin görüşüldüğü meclis oturumunda Meclisi 1. Başkan Vekili Coşkun Tanış yönetti.

Faaliyet raporunu meclis sunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; Büyükçekmece'nin imar planı bekleyen bölgelerini hatırlatarak; "Bütün davamız Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde oturan vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. İmar planları sadece Büyükçekmece'nin değil İstanbul'un en önemi sorunudur. İmar planı yoksa şehir de yoktur. 16 milyon nüfus önemli değil nitelikli mi nicelik mi? Önemli olan yaşam standardı kalitesidir" dedi.

"Bin 500 çalışanımızla Covid-19'la mücadele kapsamında rolümüzü aldık"

2020 başında bütün insanlığın yeni projelerle, yeni umutlarla yapacağı işleri planladığını ancak dünyayı kasıp kavuracak olan Covid-19 salgının tüm planları alt üst ettiğini kaydeden başkan Akgün, "Yapacağımız işlerle ilgili uğraşmamız gerekirken hala pandemiyle mücadele ediyoruz. Bin 500 çalışanımızla Covid-19'la mücadele kapsamında rolümüzü aldık ve 7/24 çalıştık. Salgınla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için 24 saat süreyle Büyükçekmece halkımızın hizmetine koşmaya çalıştık. Meclis üyelerimiz hizmet verdi. Keşke Covid 19 ile mücadelemiz yerine başka hizmetler anlatmış olsaydım. Duamız tüm insanlığın bir an önce bu salgından kurtulup normal hayat dönmesidir. Belediyeler sağlık çalışanlarından sonra en çok çalışan kurumlar olmasına rağmen dışlandı" ifadesini kullandı.

"Büyükçekmece koyu en güzel, en estetik deniz sahili olacak"

Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında da meclisi bilgilendiren Başkan Akgün şöyle konuştu; "Büyükçekmece Koyu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ile başlattığımız çevre düzenleme çalışmasının ilk etabı tamamlandı. 2'inci kollektör hattı ve altyapı çalışması tamamlandı. 16 kilometrelik bu çevre düzenlemesi inşaatının altyapısı bitti. Şimdi peyzaj inşaatı başladı. Büyükçekmece koyu en güzel, en estetik deniz kıyısı sahil bandı olarak kendini kabul ettirecektir. Gelişen Büyükçekmece'mizde olası Marmara depremine karşı sahil kuşaklama kolektörü yenilemenin sebebi ise depremden eğer etkilenirsek bu kolektör depremde deforme olmayacaktır. Muratçeşme yağmur suyu hattının inşaatı devam ediyor. Yağmurlarla birlikte önemli probleme dönüşen Sinanoba Mahallesi yağmursuyu hatları tamamlandı. Tepecik yağmur suyu hattı devam etmektedir. 2020'de 6 aylık çalışmayla şehrimizin en önemlisi sorunlarından olan Çakmaklı yolu bitirildi ve hizmete açıldı. Sayın Ekrem İmamoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükçekmece - Gürpınar yolundan Beylikdüzü'ne çıkan ana arter medeni ve modern bir yol haline gelmiştir. Tepecik ve Muratçeşme'ye yeni yollar yapıldı. 2020'de yaşadığımız büyük ekonomik zorluklara rağmen Büyükşehir'in katkılarıyla önemli hizmetlere imza attık. Her bir meclis üyesi arkadaşıma şahsım ve Büyükçekmece halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetlerin yerine getirilmesinde katkılarını esirgemeyen Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımıza, İSKİ ye BEDAŞ'a çok teşekkür ederim. 2020 yılı faaliyetlerimizi sizin onayınıza sunarken sevgili halkımızın takdirine arz ediyorum."

Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin ve Ak Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku söz alarak faaliyet raporu hakkında değerlendirmelerde bulundular. Yapılan konuşmaların ardından Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyonlara seçilen isimler

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Coşkun Tanış seçilirken, Ahmet Şahin Grup Başkan Vekili oldu. Meclis katipliğine Kerem Ereke ve Rıza Can Özdemir seçildi. Yeni dönemde görev yapacak diğer komisyon üyeliklerine ise şu isimler seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna CHP'den Hakan Çebi ve Seçkin Sarı, AK Parti'den Ahmet Küçük, İmar Komisyonuna CHP'den Tarık Erdoğan ve Savaş Bilik, AK Parti'den Sedat Bostan, Ulaşım ve Trafik Komisyonuna CHP'den Tuncay Tuna ve Nevzat Sezen, AK Parti'den Necmi Yıldız, Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna CHP'den Coşkun Tanış ve Rıza Can Özdemir, AK Parti'den Ayhan Hastürk, Hukuk Komisyonuna CHP'den Abdülkerim Menteşoğlu ve İYİ Parti'den Özkalp Beyaz, AK Parti'den Sami Sertadım, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna CHP'den Coşkun Tanış ve Tarık Erdoğan, AK Parti'den Zerrin Çağlar, Gençlik ve Spor Komisyonuna CHP'den Eren Savaş ve Murat Erçağ, AK Parti'den Ayhan Hastürk, Çevre ve Sağlık Komisyonuna CHP'den Gülderen Başkan ve Tuncay Tuna, AK Parti'den Necmi Yıldız, Tarife Komisyonuna CHP'den Hakan Çebi ve Seçkin Sarı, AK Parti'den Yıldız Akbalık Polat, Harita Komisyonuna CHP'den Eren Savaş ve Nevzat Sezen, AK Parti'den Şiyar Hasbayram, Dezavantajlılar Komisyonuna İYİ Parti'den Özkalp Beyaz ve Gelecek Partisi'nden Habibe Çiftçioğlu Başer, AK Parti'den ise Eyüp Karataş, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna İYİ Parti'den Özkalp Beyaz, Gelecek Partisi'nden Habibe Çiftçioğlu Başer, AK Parti'den Yıldız Akbalık Polat, Temel Haklar Komisyonuna CHP'den Abdülkerim Menteşoğlu ve Gülcan Tekdemir Demirkan, AK Parti'den Şuayip Sevindik, Çocuk Hakları Komisyonuna CHP'den Gülcan Tekdemir Demirkan ve Savaş Bilik, AK Parti'den Zerrin Çağlar, Göç ve Yabancılar Komisyonuna CHP'den Tuncay Tuna ve Kerem Ereke, MHP'den İdris Doğan, Deprem Komisyonuna CHP'den Tuncay Tuna, İYİ Parti'den Özkalp Beyaz AK Parti'den Yıldız Akbalık Polat oybirliğiyle seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı