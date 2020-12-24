Büyükakın hizmete giren üst geçitte incelemelerde bulundu

Başkan Büyükakın, Seka Park ve kent arasındaki bağlantıyı sağlayacak üç üst geçitten ilki olan Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi'nde inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seka Park ve kent arasındaki bağlantıyı sağlayacak üç üstgeçitten ilki olan ve kullanıma açılan Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi'nde inceleme gerçekleştirdi. 87,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4 milyon TL'ye yapılan üst geçitte, engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için iki adet asansör de yer alıyor. Otopark alanlarıyla da yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Pandemi döneminin getirdiği koşullardan da yararlanarak burada ki üst geçidi kısa sürede tamamladık. Hizmete başlayan bu köprümüze benzer iki adet köprümüzü de Kongre Merkezi ve okullar bölgesine yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve Sadık Uysal'ın yanı sıra Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'nın da yer aldığı incelemede, "Batı terminalinden binecek ve inecek vatandaşlarımız için bu üst geçit büyük kolaylık sağlayacak" diyen Başkan Büyükakın, köprünün hemen yanındaki tramvay durağına da dikkat çekerek, "Tramvay durağı esasen Seka Park kültür alanına, Bilim Merkezi'ne, Kağıt Müzesi'ne, sosyal alanlara ve sahile ulaşmak için önemli bir ulaşım noktasıdır. Buradan sahil kısmına rahat bir erişimin olması gerekiyordu. Kullanıma açılan bu köprümüzün birinci fonksiyonu bu erişim olacak. Hızlı bir şekilde tramvay istasyonundan inen vatandaşlarımız köprüyü direk kullanarak karşıya geçme imkanına kavuşacak". diye konuştu.

Hizmete giren üst geçitte iki tane asansörün olduğunu da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Engellilerimiz, kıymetli büyüklerimiz ve asansörü kullanma zaruriyeti hisseden vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıracak. Seka Park vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği alan. Bu ilgi belli dönemlerde otopark sıkıntılarına neden oluyordu. Her ne kadar otopark kapasitemizi artırsak da yeterli olmuyordu. Dolayısıyla Bilim Merkezi bölgemizde bulunan otoparkın sahildeki otopark alanlarına da katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

"Kongre Merkezi ve Okullar Bölgesi'ndeki tramvay duraklarında inen vatandaşlarımızın sahil tarafına geçebilmesi için orada da bir köprü inşaatının da sonuna yaklaştık" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Okula gelen öğrencilerimiz, sahile inmek ve o bölgelerdeki sosyal alanlara ulaşmak isteyen halkımız için o iki köprü de son derece kritiktir. İnşallah o iki köprüyü de kısa bir sürede bitirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz". diyerek açıklamasını tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı