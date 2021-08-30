Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri, Hafik ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri, Hafik ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla ilçesindeki tören 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Necati Aktan ve Belediye Başkan Vekili Uğur Kuşçuoğlu'nun çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Furkan Kara yaptı.

İlçe protokolü daha sonra Şarkışla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Zara

Zara Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakamlık makamında Zara Kaymakamı Meriç Dinçer'in tebrikleri kabulü ile tören sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Suşehri

Suşehri ilçesindeki tören Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akyüz, Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kortej geçişinin ardından Sarı, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Rütbe alarak teğmenlikten üsteğmenliğe yükselen Suşehri İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın da burada tebrikleri kabul etti.

Hafik

Hafik Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Vekili Yunus Emre Temel ve Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Temel, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Nayman, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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