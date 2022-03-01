DENİZLİ (İHA) - - Büyük usta Özay Gönlüm unutulmadı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm'ü vefatının 22. yıl dönümünde de unutmadı.

Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 22. yıl dönümünde de Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Başkanvekili Değirmenci'nin sanatçının anıt heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. 22 yıl önce aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Özay Gönlüm'ü saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydeden Değirmenci, "İnsanlar bütün canlılar gibi ölümlüdür ancak geride bıraktığı eserler sanatçıları diğer insanlardan ayırt eden özelliklerden bir tanesidir. Büyük usta Özay Gönlüm'de 3500' e yakın derleme, hem kendi ismini hem de eserlerini kendisinden sonra yaşatmak için çok büyük gayret sarf etmiş ve kendi adını ölümsüz hale getirmiştir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 1 Mart'ta hem burada anıtın önünde program yapıyoruz, hem de eserlerinden oluşan programla anma ve saygı gecesi düzenliyoruz" dedi.

"Kısa ömrüne büyük eserler sığdırdı"

Başkanvekili Değirmenci, konuşmasına şöyle devam etti: "Tabi ki Özay Gönlüm kendine mahsus 3 sazlı yareniyle, nineden türküleriyle, yaptığı derlemeleriyle, tiyatrosuyla, taklit yeteneğiyle ve anlattığı türkü öyküleriyle hakikaten kendine mahsus bir sanatçıydı. Türk halk kültürünün, ozanlık kültürünün oluşmasında da çok büyük emek sarf etmiş bir büyüğümüzdü" dedi.