Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı

Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşan Büyük Taarruz'un 99. yılı, Selçuk ilçesindeki Kurtuluş Yolu Anıtı'nda törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşan Büyük Taarruz'un 99. yılı, Selçuk ilçesindeki Kurtuluş Yolu Anıtı'nda törenle kutlandı. Programda katılımcılar; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Yolu Anıtı'na yansıyan siluetine bir kez daha tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Büyük Taarruz'un 99. yılı nedeniyle, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Kurtuluş Yolu Anıtı'nda bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak'ın konuşmasının ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Kurtuluş Yolu Anıtı'nın önemine vurgu yaptı.

Sengel, "Bu anıt, sanat ile bilimin nasıl buluştuğunun göstergesidir. Mehmet Aksoy uzun zaman çalışmalarını yapmış, gözlemlerini yerine getirmiş ve sonrasında güneşin geliş açılarını hesaplayarak Atatürk'ün siluetinin tam Büyük Taarruz'un başladığı 12.30'da Efes Selçuk'un topraklarına düşmesini hesap etmiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta büyük bir kararlılık ortaya koyduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Mustafa Kemal öyle bir başkomutandır ki, koltuğunda oturmayan, kendine başkomutan demeyen, gerçekten başkomutanlık yapıp ordusunun başına geçerek gerekli mücadeleyi verendir. Biz o yüzden tek, asıl, eşsiz ve yeri asla doldurulamayacak olan bir lider olan tek bir başkomutana inanırız; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün bizlere düşen, aynı kararlılığı eğer vicdanlarımızda taşıyorsak, öncelikle bu ülkenin geleceği için şu anda var olan ve kötü giden gidişatı gözlerimizle görmeli ve aynı zamanda günü değil geleceği kurtarmak için bize verilmiş hakları kullanırken kalbimizle gereğini yapmaktır. Bütün şehitlerimize, tek ve gerçek liderimiz, tek sevdamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bu borcumuzdur" dedi.

Atatürk'ün siluetine tanık oldular

Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Ulaş Erol yönetimindeki Selçuk zeybek ekibi bir gösteri sundu. Selçuk Belediyesinin çağrısıyla gerçekleşen törende katılımcılar, saat 12.30'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin Kurtuluş Yolu Anıtı'nda görülmesine bir kez daha heyecanla tanık oldu.

Törene ayrıca; CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları, önceki dönem CHP İzmir milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Görkem Duman katıldı. - İZMİR

Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı
Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı
Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 18:48:35. #1.14#

title