Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Keban ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te Türk bayrağı yarıya indirildi, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, Okul Müdürü Muhittin Azkaç, günün anlamı ve önemiyle ilgili konuştu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, sinevizyon gösterisi yapıldı, ilk ve orta dereceli okullar arası düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.