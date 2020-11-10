Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen törenden detaylar Resim sergisi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz ŞIRNAK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder...

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen törenden detaylar

Resim sergisi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞIRNAK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Şırnak Valiliği bahçesinde yapılan törende Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan konuşma ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Öğrenciler "10 Kasım ve Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yaptı, şiirler okudu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan