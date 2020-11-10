Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:41

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen törenden detaylar Resim sergisi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz ŞIRNAK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder...

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen törenden detaylar

Resim sergisi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞIRNAK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Şırnak Valiliği bahçesinde yapılan törende Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan konuşma ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Öğrenciler "10 Kasım ve Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yaptı, şiirler okudu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

İlgili Haberler

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Beypazarı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Beypazarı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Madonna Cem Yılmaz Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tisserand Ali Şansalan Nacer Chadli Eddie Newton
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 13:41:53. #1.15#
title