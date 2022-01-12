Büyük Menderes Nehri eski günlerine geri döndü

AYDIN (İHA) - Aydın'da son günlerde etkili olağan sağanak yağış vatandaşları sevindirirken, kuruma noktasına gelen Büyük Menderes Nehri yeniden eski günlerine döndü.

Türkiye genelindeki önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da yeni yılın ilk haftalarında etkili olan sağanak yağış üreticilere can suyu oldu. Aydın'da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle gündeme gelirken, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte eski günlerine kavuştu. Barajlarda doluluk seviyeleri yüzde 19'lara ulaşırken, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Büyük Menderes Nehri yeniden suyla doldu. Geçtiğimiz yaz döneminde adeta kuruyan ve çok sayıda adacıklar oluşan Büyük Menderes Nehri, yağmur suları ile tekrar dolmaya başladı. Nehirde artan su miktarı ile suyun debisi de yükselirken, yağışlar Aydınlı çiftçileri de mutlu etti. Kuraklıktan dolayı zor bir sezon geçirdiklerini ifade eden çiftçiler, Menderes'in eski günlerdeki gibi aktığın görünce mutlu olduklarını belirtti. Barajlardaki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması da umut verdi. Yaşanan kuraklık barajlardaki doluluk oranlarına yansırken son 10 yılın en düşük su seviyesi ise 10 Ocak 2021 tarihinde yüzde 18 olarak ölçüldü. Yeni yılın ilk haftalarında ise bu oran 10 Ocak 2022 itibariyle yüzde 19 olarak gerçekleşti. - AYDIN