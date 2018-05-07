Komşunun Bıraktığı Not Şaşırttı: "Jaluziyi Kapat, Koca Göğüslerini Görmek Zorunda Değiliz"

İngiltere'nin New Castle şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Karin Stone ve kocası 34 yaşındaki Jay, kapılarının önünde buldukları not ile büyük bir şok yaşadı.

KAPILARINA NOT ASTILAR

Evlerine girerken buldukları notta, "Giyinirken ya da soyunurken jaluziyi kapatabilir misiniz, büyük göğüslerinizi ve küçük cinsel organınızı görmekten bıktık. Bu uygunsuz durumu şikayet edeceğiz. -Komşularınız" yazıyordu.

Bu durumda rahatsız olan çift hem şaşırdıklarını hem de kendilerini tehdit altında hissettiklerini söyledi.

"BİZİ GÖZETLEMEYİ BIRAKIN"

Bunun üzerine komşularına bir not ile cevap veren çift, "Pencerelerinizcen bizi gözetlemeyi bırakın" yazdı.

YAŞLI KOMŞU BAŞ ŞÜPHELİ

Kapımızı çalmış olsalardı üzgün olduğumuzu söyler özür dilerdik diyen Karin, bunun bu şekilde ifade edilmesini oldukça kaba bulduklarını söylüyor. Kocamı tanımlama şekilleri çok acımasızca diyen kadın, durumun aynı zamanda komik de olduğunu ve buna nasıl cüret ettiklerine inanamadığını da sözlerine ekliyor.

El yazısından notu yazanın yaşlı biri olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden çift, bu durum ile sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini söylüyor.